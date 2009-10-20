ساخت هتل پنج ستاره در منطقه نمونه گردشگری تخت سلیمان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در تکاب، این هتل در زمینی به مساحت 51 هزار متر مربع با زیربنای 16 هزار مترمربع شامل 166 اتاق و سوئیت در 9 طبقه، مجتمع تجاری، فروشگاه، سالن ورزشی، رستوران، استخر آب گرم و امکانات رفاهی در منطقه نمونه گردشگری تخت سلیمان احداث می شود.

این هتل در مدت دو سال به بهره برداری خواهد رسید و برای احداث آن بیش از 165 میلیارد ریال هزینه خواهد شد که از این میزان 130 میلیارد ریال از محل تسهیلات بنگاههای زودبازده اقتصادی است. با بهره برداری از آن امکان اشتغال 107 نفر از جوانان جویای کار منطقه فراهم می شود.

عملیات اجرای این پروژه در کمتر از چهارماهه از زمان صدور موافقت نامه اصولی آغاز شده است که در نوع خود یک رکورد زمانی در پروژه های عمرانی و خدماتی محسوب می شود.