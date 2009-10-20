به گزارش خبرگزاری مهر، معاون اول قوه قضائیه در این جلسه با تقدیر از تلاش خالصانه نیروی انتظامی در تامین امنیت داخلی کشور اظهار داشت: اولویت دستگاه قضایی و نیروی انتظامی پیشگیری از ارتکاب جرایم، کاهش تعداد زندانیان کشور و استفاده از مجازات های جایگزین حبس می باشد.

وی جنایت اخیر عناصر دست نشاده و وابسته به دستگاههای اطلاعاتی آمریکا و انگلیس را تقبیح کرد و افزود: استقرار امینت در مرزهای شرقی کشور مقدمه پیشرفت و تعالی این مناطق است و عناصر فریب خورده با آگاهی از این مهم بروز ناامنی را سرلوحه کار خود قرار داده اند.

حجت الاسلام رئیسی تصریح کرد: مردم متولیان واقعی وحدت میان اقوام و قبایل در استان سیستان و بلوچستان هستند و همزیستی مسالمت آمیز همه طوایف این مناطق، گروهکهای مغرض را عصبانی کرده است.

وی با تسلیت شهادت فرماندهان شجاع و با بصیرت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به ویژه سردار شوشتری عزیز و همراهان وی و سران قبایل شیعه و سنی در انفجار تروریستی اخیر اظهار داشت: استمرار تعالی کشور و ناامیدی دشمنان عزت و تعالی ایران اسلامی با روحیه ایثار و شهادت طلبی میسر است و این جنایات روحیه شهادت طلبی و ایثار را در جهادگران و خدمتگزاران به مردم دوچندان می کند.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اینکه نیروهای انتظامی و قضایی با جد یت مقدمات دستگیری و مجازات عاملان این جنایت سفاکانه را فراهم خواهند کرد گفت: ترازوی عدالت به زودی جنایتکاران وابسته را به تیغ مجازات خواهد سپرد.

حجت الاسلام رئیسی با اشاره به اینکه اقتضای عدالت، برابری همگان در برابر قانون است گـفت: قوه قضائیه با اقداماتی که موجب خدشه به آبروی نظام جمهوری اسلامی و بروز ناامنی در کشور گردد قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

در این جلسه وضعیت بدرقه و اعزام زندانیان و موانع پیش رو مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای بهبود وضعیت موجود به تصویب رسید. همچنین سردار رفیعی نیا به عنوان معاونت حقوقی و امورمجلس ناجا معرفی شد.