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۲۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۴:۰۴

معاون اول قوه قضائیه:

ترازوی عدالت به زودی جنایتکاران وابسته را به تیغ مجازات خواهد سپرد

ترازوی عدالت به زودی جنایتکاران وابسته را به تیغ مجازات خواهد سپرد

جلسه کمیته تعامل قوه قضائیه و نیروی انتظامی با حضور معاون اول قوه قضائیه، جانشین فرماندهی ناجا و مسئولین ذیربط در حوزه معاونت اول قوه قضائیه تشکیل شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون اول قوه قضائیه در این جلسه با تقدیر از تلاش خالصانه نیروی انتظامی در تامین امنیت داخلی کشور اظهار داشت: اولویت دستگاه قضایی و نیروی انتظامی پیشگیری از ارتکاب جرایم، کاهش تعداد زندانیان کشور و استفاده از مجازات های جایگزین حبس می باشد.

وی جنایت  اخیر عناصر دست نشاده و وابسته به دستگاههای اطلاعاتی آمریکا و انگلیس را تقبیح کرد و افزود: استقرار امینت در مرزهای شرقی کشور مقدمه پیشرفت و تعالی این مناطق است و عناصر فریب خورده با آگاهی از این مهم بروز ناامنی را سرلوحه کار خود قرار داده اند.

حجت الاسلام رئیسی تصریح کرد: مردم متولیان واقعی وحدت میان اقوام و قبایل در استان سیستان و بلوچستان هستند و همزیستی مسالمت آمیز همه طوایف این مناطق، گروهکهای مغرض را عصبانی کرده است.

وی با تسلیت شهادت فرماندهان شجاع و با بصیرت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، به ویژه سردار شوشتری عزیز و همراهان وی و سران قبایل شیعه و سنی در انفجار تروریستی اخیر اظهار داشت: استمرار تعالی کشور و ناامیدی دشمنان عزت و تعالی ایران اسلامی با روحیه ایثار و شهادت طلبی میسر است و این جنایات روحیه شهادت طلبی و ایثار را در جهادگران و خدمتگزاران به مردم دوچندان می کند.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به اینکه نیروهای انتظامی و قضایی با جد یت مقدمات دستگیری و مجازات عاملان این جنایت سفاکانه را فراهم خواهند کرد گفت: ترازوی عدالت به زودی جنایتکاران وابسته را به تیغ مجازات خواهد سپرد.

حجت الاسلام رئیسی با اشاره به اینکه اقتضای عدالت، برابری همگان در برابر قانون است گـفت: قوه قضائیه با اقداماتی که موجب خدشه به آبروی نظام جمهوری اسلامی و بروز ناامنی در کشور گردد قاطعانه و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

در این جلسه وضعیت بدرقه و اعزام زندانیان و موانع پیش رو مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای بهبود وضعیت موجود به تصویب رسید. همچنین سردار رفیعی نیا به عنوان معاونت حقوقی و امورمجلس ناجا معرفی شد.

کد مطلب 967877

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