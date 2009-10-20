رئیس جمهور قصد ارتقای جایگاه طاهری را داشت/ ایران مرکز حمل و نقل دریایی منطقه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید بهبهانی امروز در مراسم تودیع و معارفه مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی با ابراز ناراحتی از سهم اندک ایران در حمل و نقل دریایی خزر، گفت: در حال حاضر تنها 10 درصد ناوگان فعال در شمال کشور مربوط به ایران است که باید این ناوگان حداقل 4 برابر افزایش یابد.

وی با تاکید بر لزوم سرعت دادن به طرحهای توسعه و تسهیل مقررات بندری، اظهار داشت: با انجام چنین طرحهایی می توان در بخش حمل و نقل کالا 100 درصد موفق عمل کرده و ایران را به مرکز حمل و نقل دریایی منطقه تبدیل کنیم.

بهبهانی ادامه داد: با اصلاح برخی مقررات و توسعه امکانات، بنادر ایران می توانند در منطقه بالاتراز بنادر کشورهای حوزه خلیج فارس قرار گیرند.

وی از انتقال و صادرات مجدد کالا از طریق بنادر امارات انتقاد کرد و گفت: اقدامات خوبی برای جذب خطوط کشتیرانی بین المللی معتبر در بنادر جنوبی صورت گرفته اما باید با همکاری بیشتر دستگاه های مرتبط با سازمان بنادر و دریانوردی، عملیات ترانزیت کالا ساده سازی شود.

وزیر راه و ترابری افزود: صاحبان کالا نباید در مسیرهای ترانزیتی چندین بار متوقف، بازرسی و در چند دستگاه، معطل شوند ؛ چرا که این کار با هماهنگی بیشتر و بازرسی دقیق در مبادی و پلمپ کالا تا خروج از کشور قابل حل است.

بهبهانی با بیان اینکه توسعه بندر چابهار و جاسک به عنوان یک اولویت راهبردی در وزارت راه و ترابری است، اظهار داشت: ایجاد راهگذرهای ترانزیتی شرق و غرب و مرکزی مورد توجه وزارت راه و ترابری و دولت است و راهگذر چابهار - زاهدان - مشهد - سرخس بهترین مسیر ترانزیت کالا به کشور های مشترک المنافع، چین و روسیه محسوب می شود.

وی ادامه داد: اگر سیاستهای تشویقی و تخفیفی برای کشتی ها نیز اعمال شود، هزینه های آن را می توان از محل افزایش ترانزیت جبران کرد.

وزیر راه و ترابریبه جذب سرمایه گذاران برای ساخت راهگذرهای ریلی و توسعه پسکرانه بندر چابهاراشاره کرد و افزود: به طور میانگین تا سال 84 سالانه تنها 150 کیلومتر خط آهن در ایران ساخته می شد که این میزان در سالهای گذشته به 300 کیلومتر در سال افزایش یافته است، با این وجود طول شبکه ریلی کشور باید تا سال 1404 از 9 هزار و 500 کیلومتر فعلی به 25 هزار کیلومتر برسد.

وی ادامه داد: اگر بخواهیم با بودجه دولتی به این هدف برسیم "مانند شتری است که با ملاقه به آن آب بدهیم" و باید به دنبال منابع فاینانس برای انجام این مهم باشیم.

بهبهانی در ادامه بر لزوم گسترش صنعت گردشگری دریایی تاکید کرد و تصریح کرد: با استفاده از این روش می توان علاوه بر مزیتهای آن می توان ترافیک را در مناطق شمالی و جنوبی کشور مدیریت و سوانح رانندگی را کاهش داد.

وزیر راه و ترابری افزود: با ایجاد امکانات رفاهی و تفریحی در دریا، باید مردم را بیشتر با فرهنگ دریا آشنا کنیم که بخش خصوصی نقش زیادی در تحقق آن دارد.

بهبهانی تصریح کرد: با وجود بیش از 3 هزار و 800 کیلومتر ساحل به خوبی از این منابع استفاده نمی کنیم در صورتی که برخی کشورها با نداشتن نه خاک و نه آب در این بحث، به خوبی از آنچه دارند بهره می برند.

وی در ادامه، توسعه سوخت رسانی به کشتی ها، تقویت فعالیت بخش خصوصی در پایانه های بنادر و توزیع عادلانه فعالیت ها در میان آنها را خواستار شد.

وزیر راه و ترابری در ادامه از علی طاهری مطلق به عنوان فردی انقلابی، ولایی، زحمتکش، منضبط، دلسوز و منظم و همدل با وزیر یاد و تصریح کرد: به دلیل اینکه رئیس جمهور قصد ارتقای جایگاه طاهری مطلق را داشت، تغییر مدیریت در سازمان بنادر و دریانوردی از 11 ماه قبل مطرح شده بود.

بهبهانی با معرفی سیدعطاءالله صدر به عنوان رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی کشور، گفت: تلاش می کنم مدیرانی از خانواده همان دستگاه انتخاب کنم چرا که من نیز زمانی که برای وزارت راه معرفی شدم، سه سال معاون اقتصادی وزارت راه بودم و این باعث شد لحظه ای در ادامه کار درنگ نشود.

وزیر راه و ترابری افزود: تنها تغییری که ممکن است ایجاد شود این است که سوخت گازوئیل را با بنزین سوپر عوض کنیم و با موتور جت به سمت توسعه و پیشرفت حرکت کنیم.

بهبهانی افزود: این حرکت سریع به سمت توسعه سبب شده برخی از کسانی که توان همراهی ندارند؛ برگه بازنشستگی به دست بگیرند و بگویند نفس نداریم.

در این مراسم که با حضور تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اردشیر محمدی رئیس کل گمرک ایران و فعالان جامعه دریایی کشور تشکیل شد از زحمات چهار ساله "علی طاهری مطلق" قدردانی شد.