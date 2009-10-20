به گزارش خبرگزاری مهر، پس از تشکیل اردوی تیم وزنه برداری نوجوانان و آغاز تمرینات آماده سازی این تیم برای حضور در مسابقات آسیایی هند، حال زمان تشکیل اردوی تیم جوانان فرا رسیده که به همین منظور مربیان این تیم روز شنبه هفته پیش رو طی جلسه‌ای با حسین رضازاده مدیر تیم‌های ملی زمان آغاز اردو و نحوه تعیین و انتخاب اردونشینان را بررسی و مشخص خواهند کرد.

رقابت‌های آسیایی جوانان پس از مسابقات آسیایی نوجوان آذرماه سالجاری در شهر پونام هند برگزار می شود که جورج زالای، مسعود قاسمی و حسین توکلی مسئولیت آماده سازی اردونشینان را برعهده خواهند داشت.