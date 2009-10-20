ایران و ترکیه برای تشکیل منطقه اقتصادی جدید همکاری کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که در راس هیاتی سیاسی متشکل از اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام در ترکیه به سر می برد عصر روز دوشنبه با عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه دیدار و گفتگو کرد.

رئیس جمهور ترکیه در این دیدار ضمن تاکید بر نقش موثر دکتر محسن رضایی در روابط ایران و ترکیه گفت: دکتر رضایی از افراد موثر در روابط ایران و ترکیه است و امروز نیز در جایگاه دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از نقش قابل توجهی در نظام سیاسی ایران برخوردار است .

عبد الله گل تاکید کرد : کشور و دولت ترکیه آماده گسترش هرچه بیشتر روابط اقتصادی با ایران است.



رئیس جمهور ترکیه با تاکید بر صلح آمیز بودن فعالیت هسته ای ایران اضافه کرد: فعالیت هسته ای ایران صلح آمیز است و دولت ترکیه به عنوان دوست دولت و ملت ایران ، مسائل این کشور را به دقت دنبال می کند و از مذاکرات ژنو و از مذاکرات کشورهای 1+5 دفاع می کند.

در ادامه این دیدار دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ، ضمن تاکید بر روابط حسنه میان ایران و ترکیه بیان کرد: در طول سالهای اخیر شاهد گسترش روابط میان دو کشور هستیم و پیشنهاد می کنم که اقدام مشترکی در تشکیل منطقه اقتصادی جدید شامل کشورهای خاورمیانه ، آسیای مرکزی و قفقاز میان ایران و ترکیه صورت پذیرد.

رضایی ادامه داد: ما در چشم انداز آینده ایران، تشکیل چنین منطقه ای را پیش بینی کرده ایم و ایران و ترکیه به عنوان 2 کشور دوست و متحد ، همانند کشورهایی چون آلمان و فرانسه در اتحادیه اروپا ، می توانند نقش آفرینی کنند.

وی در پایان تاکید کرد:ما در این منطقه که آن را آسیای جنوب غربی نامیده ایم ، اهداف مهم اقتصادی و تجاری را پیگیری خواهیم نمود و در کنار این امر انرژی ، تجارت و توریسم در این منطقه می تواند تحول بزرگی را در همه عرصه ها به خصوص در عرصه اقتصادی به وجود آورد.

