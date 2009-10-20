ترویج ازدواج آسان باعث تحکیم بنیان خانواده می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، کریم مهرشاد ظهر سه شنبه در مراسم جشن ازدواج فرزندان شاهد و ایثارگر استان کردستان اظهار داشت: ترویج ازدواجهای آسان بین جوانان باعث تحکیم بنیان خانواده ها می شود و این امر تاثیری کاملا مثبت بر کاهش طلاق در جامعه خواهد داشت.

وی ضمن انتقاد از توجه بیش از حد به تجمل گرایی و چشم و هم چشمی در مراسمهای ازدواج در کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر نوعی فرهنگ غیر ایرانی در کشور مورد توجه بعضی از خانواده ها قرار گرفته است که این امر در دراز مدت مشکل ساز و باید با توجه به آموزه های دینی در این مهم تجدید نظر جدی صورت گیرد.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استاندار کردستان یادآور شد: باید تمامی دستگاه های متولی با تعامل هر چه بیشتر با خانواده ها زمینه و شرایط را به گونه ای فراهم کنند که جوانان در سن مناسب نسبت به امر ازدواج اقدام و در کنار این مهم نیز با حمایت هر چه بهتر پایه های زندگی آنها تحکیم و دوام داشته باشد.

مهرشاد ضمن گرامیداشت میلاد حضرت معصومه (ص) و روز ملی دختر خاطرنشان کرد: یکی از بهترین الگوها برای جوانان کشور بهره گرفتن از زندگی بزرگان دین مبین اسلام است که امیدواریم با الگو قرار دادن این بزرگواران شاهد ترویج ازدواج آسان در جامعه و در نتیجه کاهش معضلات اجتماعی باشیم.

رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان نیز در این مراسم اظهار داشت: در مراسم جشن ازدواج فرزندان شاهد و ایثارگر استان کردستان که برای اولین بار برگزار می شود 181 زوج زندگی زناشویی خود را آغاز می کنند.

محمد سلیمانی یادآور شد: سازمان بنیاد شهید استان کردستان در کنار برگزاری این مراسم برگزاری دوره های مختلف آموزشی قبل و بعد از ازدواج را برای فرزندان شاهد و ایثارگر در دستور کار قرار داده است.

وی عنوان کرد: همچنین در طول سال جاری بیش از هزار و 500 نفر از فرزندان شاهد و ایثارگر استان کردستان از تمهیدات لازم سازمان در امر ازدواج استفاده کرده اند.

در ادامه این مراسم برنامه های مختلف فرهنگی و هنری برگزار شد.