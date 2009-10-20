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۲۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۴:۴۴

ترویج ازدواج آسان باعث تحکیم بنیان خانواده می شود

ترویج ازدواج آسان باعث تحکیم بنیان خانواده می شود

سنندج - خبرگزاری مهر: معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استاندار کردستان ترویج ازدواجهای آسان در جامعه را باعث تحکیم بنیان خانواده دانست.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، کریم مهرشاد ظهر سه شنبه در مراسم جشن ازدواج فرزندان شاهد و ایثارگر استان کردستان اظهار داشت: ترویج ازدواجهای آسان بین جوانان باعث تحکیم بنیان خانواده ها می شود و این امر تاثیری کاملا مثبت بر کاهش طلاق در جامعه خواهد داشت.

وی ضمن انتقاد از توجه بیش از حد به تجمل گرایی و چشم و هم چشمی در مراسمهای ازدواج در کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر نوعی فرهنگ غیر ایرانی در کشور مورد توجه بعضی از خانواده ها قرار گرفته است که این امر در دراز مدت مشکل ساز و باید با توجه به آموزه های دینی در این مهم تجدید نظر جدی صورت گیرد.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استاندار کردستان یادآور شد: باید تمامی دستگاه های متولی با تعامل هر چه بیشتر با خانواده ها زمینه و شرایط را به گونه ای فراهم کنند که جوانان در سن مناسب نسبت به امر ازدواج اقدام و در کنار این مهم نیز با حمایت هر چه بهتر پایه های زندگی آنها تحکیم و دوام داشته باشد.

مهرشاد ضمن گرامیداشت میلاد حضرت معصومه (ص) و روز ملی دختر خاطرنشان کرد: یکی از بهترین الگوها برای جوانان کشور بهره گرفتن از زندگی بزرگان دین مبین اسلام است که امیدواریم با الگو قرار دادن این بزرگواران شاهد ترویج ازدواج آسان در جامعه و در نتیجه کاهش معضلات اجتماعی باشیم.

رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان نیز در این مراسم اظهار داشت: در مراسم جشن ازدواج فرزندان شاهد و ایثارگر استان کردستان که برای اولین بار برگزار می شود 181 زوج زندگی زناشویی خود را آغاز می کنند.

محمد سلیمانی یادآور شد: سازمان بنیاد شهید استان کردستان در کنار برگزاری این مراسم برگزاری دوره های مختلف آموزشی قبل و بعد از ازدواج را برای فرزندان شاهد و ایثارگر در دستور کار قرار داده است.

وی عنوان کرد: همچنین در طول سال جاری بیش از هزار و 500 نفر از فرزندان شاهد و ایثارگر استان کردستان از تمهیدات لازم سازمان در امر ازدواج استفاده کرده اند.

در ادامه این مراسم برنامه های مختلف فرهنگی و هنری برگزار شد.

کد مطلب 967886

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