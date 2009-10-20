حذف فرانسه از مذاکرات سوخت هسته ای ایران قطعی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پرس تی وی به نقل از این منابع گزارش داد فرانسه به دلیل کوتاهی در عمل به وظایف و تعهدات قانونی سابق خود در قبال ایران طرف قابل اطمینانی برای تهران نیست و هرگونه قرارداد با این کشور فاقد تضمینهای لازم است".
با وجود مالکیت ده درصدی ایران از سهام شرکت فرانسوی غنی سازی "اورودیف" پاریس تاکنون از عمل به وظایف خود در این شراکت خودداری کرده است. فرانسه همچنین سالهاست در اقدامی غیرقانونی از تحویل دهها تن ماده UF6 به جمهوری اسلامی ایران علیرغم دریافت هزینه آن خودداری میکند.
گاز UF6 ماده تزریقی به سانتریفیوژهای غنی سازی است که اورانیوم غنی شده از آن به دست میآید.
شبکه خبری العالم نیز به نقل از منابع نزدیک به مذاکرات وین احتمال داده است در متن پیشنهادی که امروز البرادعی مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی آن را منتشر خواهد کرد نامی از فرانسه به عنوان کشور طرف قرارداد ایران در تامین سوخت راکتور تهران برده نشود.
دیروز هم منابع آگاه نزدیک به مذاکرات وین خبر داده بودند با اعتراض تهران به کوتاهی فرانسه و عدم پایبندی این کشور به تعهدات سابق خود، این کشور از مجموعه کشورهای پیشنهاد دهنده تامین سوخت راکتور تهران و طرف گفتوگوی ایران کنار گذاشته شده است.
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