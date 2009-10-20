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۲۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۴:۳۳

15 میلیون ایرانی در طول عمرشان سرطان می گیرند

15 میلیون ایرانی در طول عمرشان سرطان می گیرند

عضو انجمن سرطان ایران با اشاره به آخرین آمار سازمان جهانی بهداشت که نشان می دهد 18 تا 22 درصد مردم در طول عمرشان سرطان می گیرند گفت: بر همین اساس از مجموع جمعیت 75 میلیونی کشور حدود 15 میلیون بیمار سرطانی خواهیم داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حمید عطاریان روز سه شنبه در پنجمین همایش انجمن سرطان ایران در سالن همایشهای رازی اظهارداشت: سرطان به تنهایی به اندازه 15 بیماری شایع مبتلا دارد و از همین رو می بایست توجه خاصی به بیماریهای سرطان شود.

وی با انتقاد از نبود اطلاعات و گزارشهای ملی برای تشخیص انواع سرطانها در کشور گفت: این موضوع باعث شده که نتوانیم تشخیص دهیم کدام سرطان در ایران شایعتر است.

عطاریان ادامه داد: متاسفانه هیچ نگاه ویژه ای به مقوله پیشگیری از سرطان در کشور انجام نشده است.

عضو انجمن سرطان ایران با اشاره به آمار سازمان جهانی بهداشت که نشان می دهد هر 100 هزار نفر یک پزشک درمانگر سرطان نیاز دارد افزود: با توجه به جمعیت 75 میلیونی کشور می بایست 750 نفر درمانگر سرطان داشته باشیم که در حال حاضر نصف این تعداد را نیز نداریم.

کد مطلب 967890

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