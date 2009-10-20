به گزارش خبرگزاری مهر، فدراسیون ورزش‌های پهلوانی و زورخانه‎ای ضمن محکوم کردن اعمال ننگین گروهک تروریستی ریگی به سرکردگی آمریکا و انگلستان در سیستان و بلوچستان اعلام کرد که رقابت‎های پهلوانی و زورخانه‏ای تحت عنوان "جام وحدت" برگزار خواهد شد.

مسابقات پهلوانی و زورخانه‎ای سراسر کشور از فردا (چهارشنبه) با حضور 540 باستانی کار از 24 استان در رشته کشتی پهلوانی و ورزش زورخانه‌ای در شهر خمام گیلان آغاز می شود و به مدت 3 روز ادامه خواهد داشت. قرار است در جریان این مسابقات مراسم ویژه‎ای با حضور مسئولان و ورزشکاران در بزرگداشت شهدای وحدت برگزار شود.