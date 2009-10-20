تحقق جامعه مهدوی تنها با تلاش و همکاری مسئولان میسر می شود

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، حجت الاسلام احمد عجمین پیش از ظهر سه شنبه در نشستی با ایثارگران ادارات ارشاد استان یزد رسیدن به یزد 1400 یا همان هدف مقدس رسیدن به جامعه مهدوی تنها با تلاش و گذشت میسر است و از همه مسئولان فرهنگی استان و همکاران خواست تا با همکاری با مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، این مهم تحقق یابد.

وی در این نشست با اعلام اینکه به زودی مدیرکل جدید جانشین وی خواهد شد، عنوان کرد: مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد، محمود عالیشوندی است که از نظر هنری و آموزشی مسلط و در بحث اجرایی و اداری توانمندی ‌های خاص خود را دارد و از اوایل هفته آینده در اداره کل مستقر خواهد شد.

دبیر شورای فرهنگ عمومی استان یزد عمده فعالیت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی را زمینه‌ سازی و آمادگی فضای استان برای ورود به بحث مهندسی فرهنگی بیان کرد و افزود: دیدار مقام معظم رهبری در سال 86 از استان یزد و دو سفر استانی هیئت دولت شرایط و فرصت مناسبی برای حرکت در مهندسی فرهنگی استان ایجاد کرد.

عجمین شروع فعالیت جدید فرهنگی اداره ارشاد استان یزد را در راستای بهره‌‌ گیری از این فرصت ‌ها برشمرد و خاطرنشان کرد: با ایجاد مرکز پژوهش‌ های فرهنگی هنری دارالعباده به عنوان پایگاه رسمی در حوزه مهندسی فرهنگی استان، پیوند و همکاری بین بخش دولتی و غیردولتی به وجود آمده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تبریک به مناسبت ورد به دهه کرامت و میلاد با سعادت کریمه اهل بیت حضرت معصومه (س) و امام رضا (ع) تسلیت به مناسبت شهادت جمعی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران در حادثه تروریستی سیستان و بلوچستان، ایثارگران را الگو و نشان مجسم تقوی و اخلاص دانست.

عجمین خاطرنشان کرد: انقلاب اسلامی تنها با ایثارگری توانسته آمال و آرزوهای امت‌های اسلامی را برآورده سازد.

در ادامه این نشست، سیدمحمد میراحمدی، قائم مقام اداره کل ارشاد استان یزد، گزارشی از برنامه‌ها و اقدامات انجام شده برای ایثارگران اداره کل بیان کرد.

همچنین سیدحسین اسعدی، معاون مالی اداری اداره کل ارشاد استان یزد، خواستار استفاده بیشتر و بهتر از توانمندی‌های ایثارگران در عرصه‌های مختلف فرهنگی شد.

در پایان این نشست با اهدای لوح سپاس از ایثارگران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد تقدیر شد.