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۲۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۴:۴۶

نمایشگاه "آنچه دختران باید بدانند" در کرج برپا شد

استان تهران - خبرگزاری مهر: نمایشگاه فرهنگی "آنچه دختران باید بدانند"، همزمان با ولادت حضرت فاطمه معصومه (س) در دانشگاه آزاد واحد کرج برپا شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، نمایشگاه آنچه دختران باید بدانند به مناسبت روز ملی دختران و با هدف ارتقای سطح آگاهی دانشجویان دختر درباره مسائل مربوط به آنان برپا شده است.

در این نمایشگاه پوستر و بروشورهایی با موضوعهای عفاف و حجاب در قرآن کریم،  آموزه های حضرت زهرا (س) برای انسان معاصر، عفاف و حجاب در کلام امام خمینی (ره) و تاریخچه پوشش در تمدن اسلامی در معرض نمایش گذاشته شده است.

علاوه براین در این نمایشگاه انواع محصولات فرهنگی از جمله چادر، مقنعه، کتاب، CD و نرم افزارهای تصویری حجاب و عفاف با قیمت مناسب به دانشجویان عرضه می شود.

همچنین در این نمایشگاه مسابقه پیام کوتاه درباره مسایل حجاب و عفاف دختران برگزار شده است.

نمایشگاه فرهنگی آنچه دختران باید بدانند در ساختمان امام خمینی (ره) دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج تا هشتم آبان ماه جاری برپاست.

کد مطلب 967900

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