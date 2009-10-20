نمایشگاه "آنچه دختران باید بدانند" در کرج برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، نمایشگاه آنچه دختران باید بدانند به مناسبت روز ملی دختران و با هدف ارتقای سطح آگاهی دانشجویان دختر درباره مسائل مربوط به آنان برپا شده است.

در این نمایشگاه پوستر و بروشورهایی با موضوعهای عفاف و حجاب در قرآن کریم، آموزه های حضرت زهرا (س) برای انسان معاصر، عفاف و حجاب در کلام امام خمینی (ره) و تاریخچه پوشش در تمدن اسلامی در معرض نمایش گذاشته شده است.

علاوه براین در این نمایشگاه انواع محصولات فرهنگی از جمله چادر، مقنعه، کتاب، CD و نرم افزارهای تصویری حجاب و عفاف با قیمت مناسب به دانشجویان عرضه می شود.

همچنین در این نمایشگاه مسابقه پیام کوتاه درباره مسایل حجاب و عفاف دختران برگزار شده است.

نمایشگاه فرهنگی آنچه دختران باید بدانند در ساختمان امام خمینی (ره) دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج تا هشتم آبان ماه جاری برپاست.