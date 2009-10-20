به گزارش خبرگزاری مهر، ملی پوشان گلبال ایران 7 آبانماه در قالب یک کاروان 11 نفره متشکل از 6 ورزشکار و 5 نفر به عنوان کادر فنی و سرپرست عازم شهر استکهلم پایتخت سوئد محل برگزاری این تورنمنت خواهد شد. این تیم روز دوشنبه 11 آبانماه به تهران باز خواهد گشت. این رقابت‌ها طی 3 روز و با حضور تیم‌های مطرح اروپایی برگزار خواهد شد.

مسابقات گلبال قهرمانی آسیا که سهمیه ورودی به رقابت‌های جهانی است از تاریخ 24 آبانماه لغایت 2 آذرماه سالجاری در مالزی برگزار خواهد شد که تیم ملی گلبال کشورمان یکی از مدعیان قهرمانی این دوره از مسابقات به شمار می رود.