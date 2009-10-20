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۲۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۳:۳۶

تیم ملی گلبال ایران هفتم آبان عازم سوئد می‌شود

تیم ملی گلبال ایران هفتم آبان عازم سوئد می‌شود

تیم ملی گلبال ایران که خود را برای حضور در رقابت‌های گلبال قهرمانی آسیا آماده می کند به منظور آمادگی بیشتر هفته آینده در تورنمنت بین‌المللی سوئد شرکت خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ملی پوشان گلبال ایران 7 آبانماه در قالب یک کاروان 11 نفره متشکل از 6 ورزشکار و 5 نفر به عنوان کادر فنی و سرپرست عازم شهر استکهلم پایتخت سوئد محل برگزاری این تورنمنت خواهد شد. این تیم روز دوشنبه 11 آبانماه به تهران باز خواهد گشت. این رقابت‌ها طی 3 روز و با حضور تیم‌های مطرح اروپایی برگزار خواهد شد.

مسابقات گلبال قهرمانی آسیا که سهمیه ورودی به رقابت‌های جهانی است از تاریخ 24 آبانماه لغایت 2 آذرماه سالجاری در مالزی برگزار خواهد شد که تیم ملی گلبال کشورمان یکی از مدعیان قهرمانی این دوره از مسابقات به شمار می رود.

کد مطلب 967903

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