هزار خانه بهداشت مازندران توسط مردم و تشکلهای مردم نهاد راه اندازی شده است

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، سبحان بهرامی بعداز ظهر سه شنبه در همایش مشترک مسئولان علوم پزشکی و شورای اسلامی استان در ساری با اشاره به اینکه شوراها نهاد حاکمیتی هستند که از دل مردم خارج شده و برای رسیدن به نقطه مطلوب باید مباحث شوراها عملیاتی شود، اظهار داشت: شوراها به عنوان نهاد رسمی شناخته شده اند و عمق تفاهم با نهادها باید بیشتر شود.

وی گفت: هزار و 17 خانه بهداشت در سطح روستاها توسط خیران راه اندازی شده و توسعه در این مناطق را با معتمدان محلی آغاز کرده ایم.

وی اظهار داشت: مسئله ای که در بحث خیران وجود دارد باید سازماندهی شود و جهت دهی مناسبی صورت پذیرد و بنا به ضرورت در منطقه سرمایه گذاری شود.

بهرامی بیان کرد: دغدغه های سلامتی ما دغدغه های پنج سال قبل نیست و مسائل جدیدی به آن افزوده شده است.

وی با بیان اینکه پزشک خانواده یک جراحی در نظام سلامتی حساب می شود، گفت: طرح پزشکان خانواده توسعه سلامتی را مدیریت می کند.

بهرامی اظهار داشت: انتظار ما از پزشکان خانواده این است که در شورای سلامت خانواده در روستاها ورود پیدا کنند.

وی افزود: اجرای پزشک خانواده در محیطهای شهری از دغدغه های دیگر علوم پزشکی است و این حادثه می تواند رخداد مناسبی برای نظام سلامت باشد.

بهرامی از نقاط ضعف علوم پزشکی را مجموعه پژوهشهای مبتنی بر جامعه دانست و گفت: ین مسئله در سطح دانشگاه کمتر صورت گرفته و تا فرهنگ سلامتی به درستی جا نیفتد امکان دسترسی به سلامتی غیر ممکن است.

وی بیان داشت: با آنفلوانزای نوع A مواجه هستیم و انتظار داشتیم در پاییز شیوع بیشتری داشته باشد و عین این انتظار درحال اتفاق است.

بهرامی افزود: هفته گذشته 200 مورد بیمار مبتلا به آنفلوانزای نوع A شناسایی شدند و موارد ناشناخته نیز حتما وجود دارند و شورا در این مورد نیز باید به کمک علوم پزشکی بشتابد.