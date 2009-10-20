مهدی نوربخش کادگردان سینما و تلویزیون درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نوربخش کارگردان و مدیر تولید سینمای ایران امروز صبح بر اثر سکته قلبی درگذشت. این هنرمند متولد 1345 سال اهواز بود و فعالیت هنری را از سال 1364 با دستیاری کارگردان آغار کرد.

او فیلم‌های سینمایی "عاشق مترسک" و "رأی باز" را کارگردانی کرد که "عاشق مترسک" در اکرانی محدود به نمایش درآمد و "رای باز" هرگز اکران عمومی نشد. نوربخش پارسال مجموعه تلویزیونی "کاشی 40" را برای شبکه سوم سیما کارگردانی کرد. زمان مراسم تشییع و خاکسپاری این هنرمند به زودی اعلام خواهد شد.

خبرگزاری مهر، درگذشت این هنرمند را به جامعه سینمایی و خانواده این مرحوم تسلیت می گوید.