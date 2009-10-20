647 هکتار اراضی خراسان شمالی آبیاری تحت فشار می شوند

غلامرضا حجی پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سهمیه طرح های توسعه آبیاری تحت فشار این استان در سال مالی 88 یک هزارو 250 هکتار است که تاکنون 647 هکتار آن اجرا شده است.

وی افزود: 350هکتار از مزارع به سامانه آبیاری قطره ای و900 هکتار به شیوه بارانی مجهز شده است که برای اجرای این سامانه های نوین در مجموع یک میلیارد ریال اعتبار منظور شده است.

حجی پور اظهار داشت: همچنین طرح کمک های فنی و اعتباری برای توسعه آبیاری تحت فشار در سطح 769 هکتار از مزارع منطقه مصوب شده که برای تامین آن 10 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده که تاکنون 38 هکتار آن اجرایی شده است.

وی هدف از اجرای طرح های آبیاری نوین در بخش کشاورزی را مصرف بهینه آب، جلوگیری از هدر رفتن آب، افزایش بازده تولید در واحد سطح ،کاهش هزینه های جانبی به افزایش درآمد ذکر کرد.

مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی گفت: از ابتدای اجرای این طرح در سال 73 تا سال 87 نیز هفت هزار و 500 هکتار از کشتزارهای استان زیر پوشش آبیاری نوین قرار گرفته است.

وی به وضعیت و اهمیت آب در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: به دلیل استفاده مناسب از سامانه های نوین آبیاری و جلوگیری ازهدررفت آب استحصالی عملکرد تولید محصولات کشاورزی طی سالهای گذشته در این منطقه روند مطلوبی داشته است.

حجی پورهمچنین گفت: 17 طرح مطالعاتی تامین آب در نیمه نخست امسال در این استان تصویب شد.

وی تصریح کرد: برای مجموع طرح های تامین آب این سازمان امسال 23.5 میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته که سه میلیارد ریال آن برای 17 پروژه مطالعاتی تامین آب و 20میلیارد ریال نیز برای اجرای 14 طرح در استان هزینه می شود.

وی پیشرفت فیزیکی طرح های مطالعاتی و اجرایی تامین آب را پنج درصد عنوان کرد و گفت: طرحهای مطالعاتی واجرایی در حال برگزاری مناقصه است.

حجی پور طرح های تامین آب را شامل کانال های آبیاری عمومی، طرحهای آبیاری پایاب سدها و پوشش انهار سنتی استان ذکر کرد.

وی اظهار داشت: طرح کانالهای آبیاری عمومی امسال به طول 22.7 کیلومتر با تخصیص 38.6 درصد اعتبار با پنج درصد پیشرفت فیزیکی در حال برگزاری است.