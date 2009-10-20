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۲۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۶:۴۰

روند معاملات بورس گلستان نسبت به استانهای دیگر مطلوب نیست

روند معاملات بورس گلستان نسبت به استانهای دیگر مطلوب نیست

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استاندار گلستان گفت: روند معاملات بورس این استان در مقایسه با سایر استانها مطلوب نیست.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عباس نیاوند بعداز ظهر سه شنبه در نیاوند در جلسه رسیدگی به وضعیت تالار بورس استان افزود: این بازار باید با سرعت دگرگون و تکامل یابد و موفق تر از قبل عمل کند تا مورد استقبال مردم استان واقع شود.

وی اظهار داشت: بورس باید سرمایه های هرچند اندک را جمع آوری و جذب کرده و از انتقال سرمایه های مردم استان به استانهای دیگر جلوگیری کند.

وی داد و ستد بورس اوراق بهادار استان را مهمترین عامل توسعه اقتصادی استان گلستان دانست و خاطرنشان کرد: وجود تالار بورس استان زمینه ساز رشد و توسعه استان بوده و توجه بدان الزامی جدی و اساسی دارد که موجب تحولی عظیم و شگرف در پیشرفت استان خواهد شد.

نیاوند با اشاره به نقش و اهمیت معاملات در بورس افزود: رونق معاملات بورس از اهمیت زیادی برخوردار بوده و بورس اوراق بهادار، ابزاری ضروری برای ایجاد تغییرات اساسی است و رشد بورس استان برای توسعه ورونق گلستان یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.
 
وی همچنین با تاکید بر ضرورت نهادینه سازی فرهنگ، نقش صدا و سیما را بسیار مثبت، تاثیرگذار و پر رنگ عنوان کرد و گفت: باید با تبلیغات واطلاع رسانی بیشتر، فرهنگسازی لازم و بیشتری در این زمینه صورت پذیرد و نهادینه کردن آن نقش بسزایی بر گسترش فرهنگ سرمایه گذاری بورس در بین آحاد مردم داراست.

معاون برنامه ریزی استاندار گلستان برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی و کسب مهارتهای لازم و مختلف ویژه مدیران و کارکنان تالار بورس و کارکنان دستگاههای اجرایی مرتبط را ضروری دانست.

نیاوند نظم بخشیدن به بورس را مستلزم خصوصی‌سازی صحیح دانست و تصریح کرد: علاوه بر این‌که اجرای اصل 44 سبب تقویت فعالیت بخش خصوصی می‌شود، اعتدال اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری نیز موجب رونق و رشد در بورس خواهد شد.

وی با بیان اینکه یکی از مشکلات بازار، سرمایه‌گذاری است، افزود: سرمایه‌گذاریها ناشی از اعمال سلیقه‌های متفاوت و نبود مقررات مشخص است که موجب بی‌نظمی در اوضاع بورس می‌شود.

معاون برنامه ریزی استاندار گلستان خاطرنشان کرد: گسترش و توسعه بازار سرمایه، فعال شدن بازار کالا، خصوصی ‌سازی در قالب مشارکت مردم، نظارت قانونمند و شفاف سازی اطلاعات در فرآیند توسعه ضروری است.

به گفته وی، بورس اوراق بهادار، با انتقال پاره ای از وظایف تصدیهای دولتی به بخش خصوصی، جذب نقدینگی و گردآوری منابع پس انداز پراکنده و هدایت آن به سوی مصارف سرمایه گذاری، در تجهیز منابع توسعه اقتصادی و انگیزش موثر بخش خصوصی برای مشارکت فعالانه در فعالیتهای اقتصادی، نقش مهم و اساسی داشته است.

کد مطلب 967909

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