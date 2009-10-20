انتصاب سرپرست اداره کل اطلاعات و مطبوعات وزارت خارجه / تعیین سخنگو ؛ بزودی

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی وزیر امورخارجه روز سه شنبه در جریان کنفرانسی مطبوعاتی خود که با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی برگزار شد با اشاره به عزیمت مجتبی قائمی مهر مدیرکل سابق اطلاعات و مطبوعات به عنوان سرکنسول ایران در جده، مرتضی درزی رامندی را به عنوان سرپرست این اداره کل معرفی کرد.

متکی همچنین درخصوص معرفی سخنگوی جدید وزارت خارجه گفت : در آینده‌ای نزدیک یکی از دیپلمات‌های وزارت خارجه به عنوان سخنگو معرفی می شود.

یادآوری می شود مجتبی قائمی مهر با تسلطی که بر ماموریت های حوزه دیپلماتیک از یکسو و کارکردهای رسانه ای و علوم ارتباطات از سوی دیگر داشت ، طی سالهای گذشته ارتباط نزدیک و تعامل سازنده ای را میان دستگاه سیاست خارجی و رسانه ها برقرار ساخته است.

خبرگزاری مهر برای این مدیر پرتلاش دستگاه دیپلماسی در سمت جدید و همچنین آقای مرتضی درزی رامندی سرپرست جدید این اداره کل که ایشان نیز دارای سوابقی روشن و شایسته هستند ، موفقیت و سربلندی آرزو می کند.

