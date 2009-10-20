تبعات اجتماعی طرح تحول اقتصادی قابل کتمان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا عظیمی مدیر کل دفتر هدفمند کردن یارانه های وزارت رفاه که در میزگرد بررسی زوایای پیدا و پنهان طرح تحول اقتصادی با محوریت هدفمندکردن یارانه ها در خبرگزاری مهر صحبت می کرد در پاسخ به پرسش خبرنگار اجتماعی مهر گفت: نتیجه گیری و اجماع سیاستگذاران و متخصصان کشور نشان می دهد که آثار مثبت اجرای این طرح بسیار بیشتر از آثار منفی است اما اینکه چطور برنامه ریزی کنیم که آثار و تبعات اجتماعی را به حداقل برسانیم موضوعی است که در کارگروه طرح بررسی شده است.

عظیمی با اشاره به 9 بسته تکمیلی ارایه شده به مجلس از سوی کارگروه طرح تحول اقتصادی افزود: برای اجرای لایحه هدفمند سازی این طرح این بسته ها ارایه شده که دستگاههای مختلف در آن مشارکت دارند و اتفاقا یکی از این بسته ها مربوط به حوزه های اجتماعی بود که نتیجه بررسیهای انجام گرفته در گذشته است و قطعا در حال حاضر و در آینده نیز اطلاعات تازه ای به آن اضافه خواهد شد.

مدیر کل دفتر هدفمند کردن یارانه های وزارت رفاه تاکید کرد: در حوزه وزارت رفاه تاثیر این طرح بر دهکهای مختلف را بررسی کرده ایم و این مطالعه در چارچوب ابزارهای علمی صورت گرفته و نتایج به دست آمده بررسی و پیشنهادهای اجتماعی برای مقابله با آسیبهای پیش رو را بر اساس همین نتایج به مجلس ارایه کرده ایم.

در همین خصوص یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی استان تهران هم گفت: این طرح تبعات ناشناخته ای دارد که البته باید نهادی ناظر و اجرایی با ستادی قدرتمند مسیر را برای پیشبرد اهدافش تسهیل کند. این طرح مشکلات عدیده و غیر مشخصی خواهد داشت و حتما آسیبهای را به دنبال دارد و اگر فکر کنیم بدون آسیب خواهد بود برآورد کاملا اشتباهی داشته ایم و در ضمن نباید با این طرح برخورد سیاسی صورت گیرد.