روز دختر؛ فرصتی که هر سال از دست می رود

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، امروز که به نام روز دختر نامیده شده است فرصت مناسبی برای رسیدگی به مشکلات اساسی دختران کشور است و باید در این روز و البته طی روزهای مختلف سال مشکلات کنونی این قشر را تببین کرد اما روز دختر امسال نیز مثل سالهای قبل هیچ اتفاق خاصی نیفتاد.

پیشرفت کشور تنها وابسته به حضور و پیشرفت مردان نیست بلکه حضور زنان و دختران در همه عرصه ها برای پیشرفت کشور لازم است و این موضوع با توجه به اینکه هم اکنون با قشر عظیمی از زنان و دختران تحصیلکرده روبرو هستیم، اهمیت بیشتری دارد اما در کشور ما آنچنان که دختران دارای ظرفیت علمی و خلاقیت هستند، توجه نمی شود.

علاوه بر آن امروز شاهد این هستیم که در عرصه های مختلف از زنان استفاده می شود که البته باید این کار بر اساس شایسته سالاری انجام شود این در حالیست که در بسیاری از نقاط کشور به دلیل تعصبات از حضور دختران در دانشگاه ها و مکانهای علمی جلوگیری می شود و همین امر باعث افسردگی بسیاری از دختران شده است.

امروز دختران در برخی نقاط کشور دارای محدودیتهای مختلفی هستند و در برخی خانواده ها حتی اجازه کار کردن نیز به این قشر داده نمی شود و الزامی است که در این خصوص از خانواده فرهنگسازی کرد و بعد جامعه را برای حضور هرچه بیشتر این قشر عظیم آماده کرد.

امروز قشر عظیمی از دانشجویان کشور را دختران تشکیل می دهند ولی برای اینکه این افراد بعد از تحصیل مشغول به کار شوند چاره ای اندیشه نشده است، در حال حاضر بسیاری از دختران تحصیل کرده کشور بیکار هستند و البته دختران شاغل هم بیشتر در اموری مانند منشی گری، بازاریابی، فروشندگی، آژانسهای هواپیمایی و....مشغول به فعالیت هستند که این جایگاه واقعی دختران ایرانی نیست.

امروز دختران کشور از خیلی از امکاناتی که پسران از آن استفاده می کنند محروم هستند و این خود ایجاد مراکز مخصوص بانوان را در کشور الزامی می کند.

به هر حال امید است در کنار نامگذاری روزی به نام روز دختران در ایران، مسئولان مربوطه در ایجاد شرایط مطلوب برای رشد و بالندگی دختران این مرز و بوم برنامه ریزی کنند.