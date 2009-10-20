هکرها را استخدام کنید/ سایتهای دولتی کشور در خطر حملات سایبری

دکتر حمیدرضا ضیایی پرور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هر هفته تعدادی از سایتهای ایرانی توسط هکرهای داخلی و خارجی هک می شوند، گفت: ایرانی ها عادت به استفاده از نرم افزارهای قفل شکسته و رایگان دارند که بیشترین آسیبهایی که در حوزه حملات سایبری متوجه سایتهای ایرانی است به دلیل این عادت بد کاربران ایرانی است.

وی با اشاره به مهارتهای کشور در زمینه حملات سایبری گفت: در حال حاضر بیش از 200 هزار سایت فعال فارسی راه اندازی شده است ولی مسئولان کشور اقدام اساسی در زمینه مقابله با حملات سایبری که متناسب با رشد IT در کشور باشد انجام نداده اند.

ضیایی پرور هکرها را یک گام جلوتر از متخصصان IT دانست و خاطرنشان کرد: دو سال پیش سایت شهرداری تهران هک شد و مسئولان شهرداری در یک اقدام بسیار شایسته فرد هکر را برای ایجاد امنیت در شبکه استخدام کردند. این امری است که در دنیا هم وجود دارد چرا که مشاوران دست اندرکاران حوزه IT از بهترین و مشهورترین هکرها انتخاب می شوند که با توجه به ارتقای توانمندیهای هکرهای ایرانی می توانیم برای مقابله با حملات سایبری از این افراد استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه برخلاف سایر کشورها، حملات سایبری در کشور بیشتر متوجه سایتهای دولتی است، گفت: به دلیل گسترده نشدن خدمات Online بانکی آسیبهای حملات سایبری کمتر متوجه خدمات بانکی شده است ولی اگر بخواهیم به این سمت حرکت کنیم پیش بینی های امنیتی در حوزه فناوری اطلاعات بیش از پیش ضروری است.