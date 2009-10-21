تصویربرداری فیلم "آخرین قاب خالی" به نیمه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، در حال حاضر تصویربرداری سکانس‌های مربوط به محلات فقیرنشین و مخروبه انجام می‌شود و پیش‌بینی می‌شود فیلم "آخرین قاب خالی" اواخر آبان‌ماه برای شبکه سحر آماده شود.

در این فیلم نسرین مقانلو، فریبا نادری، حمید طالقانی، سولماز آق‌مقانی، الناز صادقی، مهدی فقیه، حبیب ثامینه، مرضیه برومند، سیامک اشعریون، رضا عطائی، نیکو خردمند، مسعود عسگری، ساناز کمالوند، مهدی امینی‌خواه و صادق توکلی بازی می‌کنند.

هرندی فیلمنامه این اثر را بر مبنای طرحی از بهزاد عشقی نوشته و سیدعلی حسینی بازنویسی آن را به عهده داشت. این فیلم تلویزیونی در ادامه مجموعه "قاب‌های خالی" ساخته می‌شود و داستان آن درباره جستجوی مارال برای یافتن خاله ماهرخ است، خاله‌ای که در سال‌های پر تب و تاب ابتدای انقلاب و جنگ تحمیلی، به دنبال تضاد اعتقادی از خانواده‌اش بریده و ...

عوامل فیلم "آخرین قاب خالی" عبارتند از هاشم عطار مدیر تصویربرداری، علیرضا اسحاقی ناظر کیفی، مجید میرزایی صدابردار، مسعود عسگری مدیر تولید و برنامه‌ریز، غفار رضایی طراح صحنه و لباس، پدرام زرگر طراح گریم، حمید طالقانی دستیار اول کارگردان، ژولیت نیکوغاسیان منشی صحنه و سارا اردبیلی عکاس.





