به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس الفت پور سرپرست وزارت رفاه و تامین اجتماعی با صدور احکام جداگانه ای «اعضای کارگروه رفع همپوشانی های بیمه ای کشور » را منصوب کرد .

دکتر محمد سعید کارآموز، ابوالحسن فقیه، محمد ابراهیم طوبایی، سید مجید موسویان، محسن احمدی، دکتر شیروان دارایی، مهندس میرغفور بابایی، صمدالله فیروزی، دکتر پرویز افشار و محمد زمانی به عنوان اعضای این کارگروه انتخاب شدند.

در این احکام جداگانه اعضا با توجه به وجود همپوشانیهای بیمه ای و اهمیت رفع آن با استفاده از ظرفیتهای موجود و همچنین مکانیسمهای لازم و به منظور تحقق اهداف نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در کشور و ایجاد هماهنگی در ارائه خدمات در هر یک از حوزه های بیمه ای و حمایتی منصوب شده اند.

سرپرست وزارت رفاه و تامین اجتماعی با تاکید بر این که رفع همپوشانیهای بیمه ای در کشور پس از ماهها تلاش و برنامه ریزی گروههای مختلف کارشناسی در دولت نهم پایه ریزی شده است اظهار کرد: هم اکنون این طرح در دولت دهم آماده بهره برداری است.

مهندس الفت پور ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع همپوشانی، به عنوان یکی از چالشهای موجود در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی و با توجه به این که یکی از مهمترین اهداف نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، رفع تداخل وظایف دستگاهها و ایجاد هماهنگی در ارائه خدمات در هر یک از حوزه های بیمه ای، حمایتی و امدادی است شناخت همپوشانیها و در نهایت رفع همپوشانیهای غیر مجاز یکی از مهمترین مسائل مطرح شده به موازات تشکیل پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تأمین اجتماعی (بانک اطلاعات ایرانیان ) است.

سرپرست وزارت رفاه با بیان این که وجود ناهماهنگی آماری و همپوشانی بزرگترین آفت در ارایه خدمات با کیفیت است تاکید کرد: این ناهماهنگی علاوه بر هدر رفت منابع مالی و انسانی، به دلیل کاهش کارایی به ایجاد تصور ناکارآمدی سازمان در بین جمعیت هدف منجر می شود.

وی با اعلام این که وزارت رفاه و تامین اجتماعی، از وزارتخانه های موفق در ترمیم آسیبهای ناشی از همپوشانیهای آماری و ساختاری بوده است تاکید کرد: وزارت رفاه و زیر مجموعه های آن که بیشترین وظیفه را در برقراری عدالت دارند با ایجاد بانک اطلاعات ایرانیان، امکان دستیابی به اطلاعات بیمه ای و حمایتی افراد را فراهم کرده است.

وی با بیان این که سازمانهای بیمه ای و حمایتی می توانند در هنگام ارایه خدمات به مردم به اطلاعات این بانک رجوع و با استعلام از آن از وضعیت فعلی خود و فرد خواهان خدمت مطلع شوند گفت: در این پروژه با تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز در زمینه های مختلف حوزه عملکرد و برنامه ریزی وزارت رفاه و تامین اجتماعی ، برنامه ریزی موثر منابع و سیاستگذاری کلان اجرای برنامه ها و رفع همپوشانیهای بیمه ای ، حمایتی و امدادی در بدو امر صورت می پذیرد.

وی در ادامه تاکید کرد: با تشکیل پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تأمین اجتماعی به منظور جمع آوری و ثبت اطلاعات هویتی، شغلی و نحوه و میزان بهره مندی از خدمات بیمه ای، حمایتی و امدادی افراد زیر پوشش سازمان ها و نهادهای موجود در قلمرو وزارت رفاه و تأمین اجتماعی نسبت به شناسایی پاره ای از همپوشانیها در خدمات ارائه شده از طرف سازمانهای موجود در این حوزه اقدام شد.

مهندس الفت پور در ادامه این نشست با اشاره به دو نوع تعریف عام و خاص از همپوشانیها بیان کرد: بررسیهای انجام شده نشان می دهد که همپوشانی در مفهوم عام آن بهره مندی همزمان از دو خدمت از دو سازمان و نهاد بیمه ای، حمایتی و امدادی فعال در حوزه وزارت رفاه و تامین اجتماعی است.

وی در ادامه همپوشانی خاص را به دو گروه سازمانی و عملکردی تقسیم کرد و گفت: در تعریف سازمانی یعنی وضعیتی که سازمانها و نهادهای زیرمجموعه وزارت رفاه و تامین اجتماعی موجب می شوند که تعداد افراد زیر پوشش ( به حق و من غیر حق ) در جهت افزایش منابع درآمدی بیشتر شوند.

وی همپوشانی از نظر عملکردی را شامل تداخل، توازی و مشابهت در فعالیتها و عملکردهای سازمان و نهادهای بخش بیمه ای و حمایتی بیان کرد.

وی اضافه کرد: برخی از همپوشانیها را می توان در منبع و اعتبارات صرف شده جستجو کرد. زمانی که افراد زیر پوشش حوزه نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی از چند سازمان و نهاد بیمه ای و حمایتی گاه به صورت همزمان خدمت دریافت می کنند. به طور مضاعف از منابع و اعتبارات موجود استفاده می شود که در دراز مدت نقش بسیار تخریب کننده ای به لحاظ کمبود منابع درآمدی برای سازمانهای مربوطه به ویژه سازمانهای بیمه گر اجتماعی به همراه خواهد داشت.

سرپرست وزارت رفاه در ادامه با اشاره به مهمترین علل همپوشانی تصریح کرد: این موارد شامل عدم کفایت خدمات، ضعف اطلاع رسانی، ابهام و مشابهت در برخی از قوانین و مقررات، بی نظمی و به هم ریختگی در بخش منابع درآمدی و توزیع یارانه ها، ضعف سیستم اجرایی و نظارتی، تخصصی نبودن امور در حوزه رفاه و تامین اجتماعی و بهره مندی ناکافی از رسانه های گروهی است.

مهندس الفت پور تاکید کرد: همچنین همپوشانیها در سه حوزه دفترچه درمان، بیمه های اجتماعی و حوزه های حمایتی مورد بررسی قرار گرفته اند.

در ادامه این نشست محسن احمدی سخنگوی وزارت رفاه و تامین اجتماعی با اشاره به برخی از همپوشانیها آن را شامل همپوشانیهای حوزه دفترچه درمان و همپوشانی حوزه اجتماعی خواند.

وی در ابتدا همپوشانی حوزه دفترچه درمان را 9 مورد دانست و در این باره توضیح داد: این همپوشانیها شامل همپوشانیهای صندوقهای سازمان بیمه خدمات درمانی با صندوقهای سازمان بیمه خدمات درمانی با 544 هزار و 46 مورد، سازمان تامین اجتماعی با سازمان تامین اجتماعی با 1 میلیون و 948 هزار و 872 مورد، سازمان بیمه خدمات درمانی (خویشفرما) با سازمان تأمین اجتماعی (اصلی- تبعی) با 1 میلیون و 9 هزار و 694 مورد، سازمان بیمه خدمات درمانی (سایر اقشار) با سازمان تأمین اجتماعی (اصلی- تبعی) با 129 هزار و 777 مورد، سازمان بیمه خدمات درمانی (فرد اصلی در صندوق کارکنان دولت) با سازمان تأمین اجتماعی (فرد اصلی) با 12 هزار و 140 مورد دارای همپوشانی هستند.

احمدی ادامه داد: سازمان بیمه خدمات درمانی (فرد اصلی در صندوق کارکنان دولت) با سازمان تأمین اجتماعی (فرد تبعی) با 32 هزار و 992 مورد، سازمان بیمه خدمات درمانی (فرد تبعی در صندوق کارکنان دولت) با سازمان تأمین اجتماعی (فرد اصلی) با 88 هزار و 611 مورد، سازمان بیمه خدمات درمانی (فرد تبعی در صندوق کارکنان دولت) با سازمان تأمین اجتماعی (فرد تبعی) با 20 هزار و 340 مورد و سازمان بیمه خدمات درمانی (صندوق روستائیان و عشایر) با سازمان تأمین اجتماعی(اصلی- تبعی) با 1 میلیون و 871 هزار و 841 مورد دارای همپوشانی هستند.

سخنگوی وزارت رفاه همپوشانی حوزه اجتماعی را هم شامل 9 مورد دانست و توضیح داد: بیمه پردازی سازمان تأمین اجتماعی با بیمه پردازی سازمان تأمین اجتماعی با 732 هزار و 247 مورد، مستمری بیکاری سازمان تأمین اجتماعی با مستمری بیکاری سازمان تأمین اجتماعی با 1193 مورد، بیمه پردازی سازمان تأمین اجتماعی با مستمری بیکاری سازمان تأمین اجتماعی با 12 هزار و 655 مورد، بیمه پردازی سازمان تأمین اجتماعی با مستمری سازمان بازنشستگی با 1462 مورد، مستمری بیکاری سازمان تأمین اجتماعی با مستمری سازمان بازنشستگی با 23 مورد دارای همپوشانی هستند.

احمدی در ادامه بیان کرد: مستمری سازمان بازنشستگی با مستمری سازمان بهزیستی » با 3878 مورد، مستمری سازمان بهزیستی با بیمه پردازی سازمان تأمین اجتماعی با 51 هزار و 751 مورد، مستمری بیکاری سازمان تأمین اجتماعی با مستمری سازمان بهزیستی با 2379 مورد و مستمری سازمان بازنشستگی با مستمری سازمان بازنشستگی با 549 مورد دارای همپوشانی هستند.

وی در ادامه با اشاره به انواع همپوشانی آنها را مطابق با قانون همپوشانیها به 3 دسته قانونی، غیر قانونی و بدون منع قانونی تقسیم کرد و گفت: منظور از همپوشانی قانونی همپوشانیهایی است که برای آن قانون مشخص وجود دارد. به عنوان مثال، بهره مندی همزمان از مستمری بازنشستگان کشوری برای زنان شاغل زیر پوشش این سازمان و مستمری بازماندگان (از طرف شوهر بیمه شده تامین اجتماعی) از مصادیق این نوع همپوشانی است.

سخنگوی وزارت رفاه ادامه داد: منظور از همپوشانی غیرقانونی همپوشانیهایی است که غیر قانونی بودن آن مشخص بوده و مصداق این نوع همپوشانی استفاده از بیمه بیکاری و همزمان بیمه پردازی مجدد در سازمان تامین اجتماعی است.

وی در تعریف همپوشانی بدون منع قانونی خاطرنشان کرد: منظور همپوشانی هایی است که طبق قانون منعی برای آن وجود ندارد و مصداق این نوع همپوشانی بهره مندی همزمان از دفترچه درمانی از دو سازمان تامین اجتماعی و سازمان بیمه خدمات درمانی است.

احمدی درباره نحوه شناسایی همپوشانی ها تاکید کرد: بر اساس بررسی های انجام شده در قلمرو رفاه و تامین اجتماعی در حوزه های بیمه ای، حمایتی و امدادی 3 نوع همپوشانی میان حوزه ای ، میان سازمانی و درون سازمانی وجود دارد که همپوشانی های میان حوزه ای شامل 3 نوع همپوشانی میان حوزه های بیمه ای و حمایتی، همپوشانی میان حوزه های حمایتی و امدادی و همپوشانی میان حوزه های بیمه ای و امدادی است .

وی افزود: همپوشانی های میان سازمانی شامل همپوشانی میان دو سازمان یا نهاد بیمه ای ،همپوشانی میان دو سازمان یا نهاد حمایتی و همپوشانی میان دو سازمان یا نهاد امدادی است و همپوشانی های درون سازمانی نیز شامل همپوشانی های موجود در سازمان و یا نهاد بیمه ای ، همپوشانی های موجود در سازمان و یا نهاد حمایتی و همپوشانی های موجود در سازمان و یا نهاد امدادی است.

سخنگوی وزارت رفاه در ادامه با اشاره به تعداد کل بیمه شدگان سازمان ها و صندوق ها تا پایان تیر ماه امسال تصریح کرد: بر این اساس، تعداد کل بیمه شدگان در کشور 68 میلیون و 344 هزار و 347 نفر و جمع کل همپوشانی های درون سازمانی و برون سازمانی در کل کشور 9 میلیون و 380 هزار و 495 نفر ( 7/13 درصد ) است که حدود 6 میلیون و 453 هزار و 980 نفر دارای همپوشانی درون سازمانی (4/9 درصد) و 2 میلیون و 926 هزار و 515 نفر (3/4 درصد ) دارای همپوشانی بین سازمانی هستند.

احمدی در پایان خاطرنشان کرد: افراد تحت پوشش بیمه درمان بدون همپوشانی های درون سازمانی و برون سازمانی حدود 58 میلیون و 936 هزار و 852 نفر هستند.