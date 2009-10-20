نماینده قلابی رئیس جمهور در استان مرکزی دستگیر شد

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان مرکزی با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک گفت: در پی اعلام شکایت چند نفر مددجوی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی و بهزیستی و پیگیری مسئولان این نهادها موضوع به صورت ویژه در دستور کارگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

سرهنگ رضا احمدی افزود: ماموران ابتدا با شناسایی کلیه شکایت کنندگان و اخذ مشخصات ظاهری این فرد تحقیقات خود را آغاز و در نهایت یکی از ساکنان شهرستان شازند را شناسایی و دستگیر کردند.

وی اظهار داشت: ماموران پلیس آگاهی با انجام بازجویی های پلیسی از متهم موفق شدند، 40 مورد اعتراف به اخاذی از مددجویان کمیته امداد و بهزیستی را تحت عنوان مامور دولتی و نماینده رئیس جمهور از وی اخذ کنند.

احمدی با بیان اینکه تحقیقات از نام برده ادامه دارد، اضافه کرد: مددجویانی که از آنها اخاذی شده می توانند با مراجعه به اداره آگاهی استان واقع در خیابان هپکو نسبت به شناسایی این فرد اقدام کنند.