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۲۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۶:۰۴

نماینده قلابی رئیس جمهور در استان مرکزی دستگیر شد

اراک - خبرگزاری مهر: فردی که خود را نماینده رئیس جمهور در استان مرکزی معرفی و از مددجویان تحت پوشش اخاذی می کرد، دستگیر شد.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان مرکزی با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک گفت: در پی اعلام شکایت چند نفر مددجوی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) استان مرکزی و بهزیستی و پیگیری مسئولان این نهادها موضوع به صورت ویژه در دستور کارگاهان پلیس آگاهی قرار گرفت.

سرهنگ رضا احمدی افزود: ماموران ابتدا با شناسایی کلیه شکایت کنندگان و اخذ مشخصات ظاهری این فرد تحقیقات خود را آغاز و در نهایت یکی از ساکنان شهرستان شازند را شناسایی و دستگیر کردند.

وی اظهار داشت: ماموران پلیس آگاهی با انجام بازجویی های پلیسی از متهم موفق شدند، 40 مورد اعتراف به اخاذی از مددجویان کمیته امداد و بهزیستی را تحت عنوان مامور دولتی و نماینده رئیس جمهور از وی اخذ کنند.

احمدی با بیان اینکه تحقیقات از نام برده ادامه دارد، اضافه کرد: مددجویانی که از آنها اخاذی شده می توانند با مراجعه به اداره آگاهی استان واقع در خیابان هپکو نسبت به شناسایی این فرد اقدام کنند.

کد مطلب 967928

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