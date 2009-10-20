تدوین 9 بسته تکمیلی هدفمندی یارانه ها/ جزئیات نحوه باز توزیع یارانه ها

به گزارش خبرنگار مهر، سید رضا عظیمی امروز در میزگرد بررسی زوایای پیدا و پنهان طرح تحول اقتصادی با محوریت هدفمندکردن یارانه ها که با حضور یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران و خبرنگاران در محل خبرگزاری مهر برگزار شد، گفت: رشد مصرف داخلی در حال حاضر به نحوی است که اگر روند موجود ادامه یابد، کشور بعد از چند سال مجبور می شود کل منابع نفتی داخلی را مصرف کند.

مدیرکل دفتر هدفمند کردن یارانه های وزارت رفاه و تامین اجتماعی با تاکید بر ضرورت حرکت به سمت نظام اصلاح الگوی مصرف، اظهار داشت: بر مبنای 4 پروژه اصلی نظام هدفمند کردن یارانه ها تدوین و بر مبنای آن نیز نظام اجرایی پیش بینی شده است.

وی در ادامه یکی از مهمترین بررسی های صورت گرفته در لایحه هدفمند کردن یارانه ها را اصلاحات قیمتی، مطالعات مبنایی و کالاهایی که نیاز به اصلاح قیمت دارند ، اعلام کرد که می توان اجرای تدریجی آزادسازی قیمتها که توسط مجلس به 5 سال افزایش یافته است را نیز به موارد یاد شده افزود.

نحوه بازتوزیع یارانه ها

عظیمی به انجام مطالعاتی توسط بانک مرکزی و وزارت رفاه و تامین اجتماعی بر روی بخشهای کلان اقتصادی، نیازهای خانوار و بنگاهها اشاره کرد و افزود: برنامه ریزی دولت از اجرای نظام بازتوزیع یارانه ها دستیابی به عدالت اجتماعی است که باید بازتوزیع منابع و اختصاص آن به بخشهای مختلف را نیز مورد توجه قرار داد.

این مقام مسئول در وزارت رفاه و تامین اجتماعی گفت: در لایحه اولیه دولت قرار بود بازتوزیع یارانه ها متوجه 7 دهک باشد اما در لایحه نهایی شده در کمیسیون ویژه مجلس 5 دهک در نظر گرفته شد.

عظیمی بیان کرد: در لایحه اولیه قرار بود با هدفمند کردن یارانه ها در بخش بازتوزیع آن 60 درصد به خانوار، 15 درصد برای تولید و 25 درصد نیز برای هزینه های دولت در نظر گرفته بود که این ارقام توسط کمیسیون ویژه مجلس به صورت 50 درصد خانوار، 30 درصد تولید و 20 درصد هزینه های دولت اصلاح شده است.

عظیمی همچنین از تدوین 9 بسته تکمیلی برای هدفمند کردن یارانه ها توسط دولت خبر داد و گفت: در این بسته ها وظایف دستگاهها، سازوکار توزیع منابع، بهینه سازی مصرف انرژی، اصلاح ساختار واحدهای تولیدی و جبران خدمات آب و فاضلاب مشخص شده است که موارد دیگری را نیز شامل می شود.

به گفته وی به منظور رفع ابهامات موجود در پروژه جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها و اصلاح اطلاعات مردم، طرح تکمیلی به هنگام سازی در پایگاه اطلاعات وزارت رفاه و تامین اجتماعی انجام خواهد شد.

مدیرکل دفتر هدفمند کردن یارانه های وزارت رفاه و تامین اجتماعی همچنین افزود: برنامه ریزی شده است که خانوارها به 3 خوشه کلی تقسیم بندی شوند.

عظیمی در ادامه متناسب کردن هزینه ها و درآمدها در کنار اجرای عدالت اجتماعی را از موارد مهم لایحه هدفمند کردن یارانه ها برشمرد و تاکید کرد: انتفاع طبقات مختلف جامعه به صورت یکسان از یارانه ها که در گذشته اجرا شده است، باید اصلاح شود.

وی همچنین با بیان اینکه اثرگذاری لایحه هدفمند کردن یارانه ها بر روی دهکهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است که به نتایجی نیز رسیده ایم، افزود: بانک مرکزی نیز بسته سیاستی پولی در این باره پیش بینی و تدوین کرده است که بر اساس آن، حداقل تورم ناشی از اجرای طرح را داشته باشیم.

کارآیی یارانه‌ها مغفول ماند

مدیرکل دفتر هدفمندکردن یارانه های وزارت رفاه و تامین اجتماعی در عین حال گفت: دولت در سال‌های گذشته، هزینه‌های زیادی را به منظور توزیع عدالت در جامعه کرده است اما متاسفانه، نتیجه عکس حادث شده است؛ به این معنا که موضوع مهم کارایی این یارانه‌ها مغفول مانده است.

وی تصریح کرد: دیدگاه ما این است که وضعیت بنگاه‌ها را در زمینه تولید رقابتی تقویت کرده و مشکلات ناشی از اجرایی کردن این طرح را از میان برداریم.

به گفته عظیمی، ممکن است مشکلاتی در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها پیش آید. البته برای حل این معضل، دولت کارگروه تحول اقتصادی با ریاست رئیس جمهور را برای انجام مطالعات اولیه طرح و رصد مشکلات اجرایی حاصل از آن، تشکیل داده است.

عضو کمیته تخصصی کارگروه تحول اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: در ماده 6 لایحه نیز، سازوکارهای اجرایی برای بازتوزیع درآمدهای حاصل از آزادسازی یارانه‌ها در بخش صنعت در نظر گرفته شده که قرار است آئین نامه آن، مرتبط با بهینه‌سازی مصرف انرژی، اصلاح ساختار فناوری واحد تولیدی، جبران ضرر و زیان شرکتهای آبفا راجع به پرداخت خدمات تنظیم شده است.

وی ادامه داد: کار تدوین این آئین نامه به وزارت صنایع و معادن، جهاد کشاورزی و در حوزه‌های مرتبط، وزارتخانه‌های دیگر سپرده شده است.

بررسی آثار هدفمند کردن یارانه ها در 3 بعد

عظیمی با اشاره به اینکه براساس برنامه ریزیهای صورت گرفته، در موضوع هدفمند کردن یارانه ها تولید و خانوار بحث تقابل با یکدیگر را پیگیری نمی کنند، تصریح کرد: آثار هدفمند کردن یارانه ها در سه بعد کلان، خانوار و بنگاهها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در بعد کلان وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی، در بعد خانوار وزارت رفاه و در بعد بنگاهها نیز دستگاههای مرتبط بررسی های لازم را انجام داده اند.

مدیر کل دفتر هدفمند کردن یارانه های وزارت رفاه گفت: طرح تحول اقتصادی مثل هر طرح اجرایی دیگری یکسری تبعات و آسیبهای اجتماعی به همراه خواهد داشت و این موضوع قابل کتمان نیست.

عظیمی در پاسخ به پرسشی گفت: نتیجه گیری و اجماع سیاستگذاران و متخصصان کشور نشان می دهد که آثار مثبت اجرای این طرح بسیار بیشتر از آثار منفی است اما اینکه چطور برنامه ریزی کنیم که آثار و تبعات اجتماعی را به حداقل برسانیم، موضوعی است که در کارگروه طرح بررسی شده است.

عظیمی با اشاره به 9 بسته تکمیلی تدوین شده از سوی کارگروه تحول اقتصادی دولت، افزود: برای پیاده سازی هدفمند کردن یارانه این بسته ها ارایه شده که دستگاه های مختلف در آن مشارکت دارند و اتفاقا یکی از این بسته ها مربوط به حوزه های اجتماعی بود که نتیجه بررسیهای انجام گرفته در گذشته است و قطعا در حال حاضر و در آینده نیز اطلاعات تازه ای به آن اضافه خواهد شد.

مدیر کل دفتر هدفمند کردن یارانه های وزارت رفاه تاکید کرد: در حوزه وزارت رفاه تاثیر این طرح بر دهکهای مختلف را بررسی کرده ایم و این مطالعه در چارچوب ابزارهای علمی صورت گرفته و نتایج به دست آمده بررسی و پیشنهادهای اجتماعی برای مقابله با آسیبهای پیش رو را بر اساس همین نتایج به مجلس ارایه کرده ایم.

مدیرکل هدفمندکردن یارانه ها در وزارت رفاه گفت: تکمیل اطلاعات نادرست حدود 30 میلیون نفر از جمعیتی که فرم اطلاعات اقتصادی خانوار را تکمیل کرده اند، نیاز به زمان زیادی ندارد و لطمه ای به اجرای هدفمند کردن یارانه ها نمی زند.

نحوه اصلاح اصلاعات اقتصادی خانوار

عظیمی در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر اعلام نادرست بودن اطلاعات حدود 30 درصد از خانوارها از سوی رئیس کمیسیون ویژه مجلس به نقل از مرکز آمار ایران، افزود: بسیاری از اطلاعات جمع آوری شده در طرح اطلاعات اقتصادی خانوارها باید تکمیل شود و در برخی موارد مورد اصلاح قرار گیرد، اما این تکمیل و اصلاح اطلاعات نمی تواند تاثیری در زمان اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها داشته باشد.



وی ادامه داد: در برخی موارد اطلاعات اقتصادی خانوارها نیاز به اصلاح دارد، همچون تغییر و تحولات در درآمد خانوارها و دیگر تغییر و تحولاتی که ممکن است در طی زمان در خانواده ها رخ دهد، این تغییرات باید به هنگام سازی و تکمیل شود.



مدیرکل هدفمندکردن یارانه های وزارت رفاه تاکید کرد: این اصلاحات در آمار پیش از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها اجرا می شود و زمان زیادی را به خود اختصاص نمی دهد.



عضو کمیته تخصصی کارگروه تحول اقتصادی دولت در پاسخ به این سئوال که آیا برنامه های از سوی دولت برای مهار تورم ناشی از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، تدوین شده است، گفت: مسئولیت اصلی بنده در وزارت رفاه است. برهمین اساس، من اطلاعاتی در این زمینه ندارم و محاسبه تورم ناشی از اجرای این برنامه به عهده بانک مرکزی است.