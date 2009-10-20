به گزارش خبرنگار مهر، کمیته فوتسال فدارسیون فوتبال فاصله 26 روزه بین برگزاری دیدارهای هفته‌های یازدهم و دوازدهم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور را به عنوان تعطیلات نیم فصل این رقابت‌ها تعیین کرده است. بر این اساس تیم‌ها پس از پشت سرگذاشتن این تعطیلی از روز پنجشنبه 21 آبانماه مجددا رقابت خود را در لیگ برتر از سر می گیرند.

- برنامه دیدارهای هفته‌های دوازدهم و سیزدهم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

هفته دوازدهم

پنجشنبه - 21/8/88

* شهرآفتاب تهران - پوشینه بافت قزوین، ساعت 14، سالن شهید جوینی هشتگرد

* فولاد ماهان سپاهان - هیئت فوتبال کرمان، ساعت 14، سالن پیروزی اصفهان

* راه ساری - علم وادب مشهد، ساعت 14، سالن سیدرسول حسینی ساری

* صدراشیراز - فیروزصفه اصفهان، ساعت 14، سالن صدرا شیراز

* پتروشیمی تبریز - فولادگسترکوثر تبریز، ساعت 14، سالن پتروشیمی تبریز

* شهید منصوری قرچک - ارم کیش قم، ساعت 14، سالن هفتم تیر قرچک

* شرکت ملی حفاری ایران - لبنیات ارژن شیراز، ساعت 14، سالن نفت اهواز