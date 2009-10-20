به گزارش خبرگزاری مهر، در حال حاضر گروه در کاخ موزه گلستان مستقر هستند و تصویربرداری تا یک ماه دیگر طول می‌کشد و بعد از آن گروه برای ادامه کار به شهرک غزالی، شهرک سینمایی انقلاب و دفاع مقدس و شهرهای قزوین و کاشان می‌روند.

یلدا جبلی همزمان با تصویربرداری مجموعه "سال‌های مشروطه" مشغول تدوین است. این مجموعه در 15 قسمت 50 دقیقه‌ای تهیه می‌شود. "سال‌های مشروطه" از ابتدای سلطنت ناصرالدین شاه و زمان صدارت میرزاخان (امیرکبیر) تا انقلاب مشروطه را به تصویر می‌کشد و وقایع تاریخی از زمان صدارت میرزا تقی‌خان تا بهمن 57 بررسی می‌شود.

از مهمترین بخش‌هایی که در این مجموعه پرداخت می‌شود به انقلاب مشروطه، علمای آن دوران، روشنفکری غربی، مشروطه مشروعه و به انحراف کشیده شدن مشروطیت و مشروطه خواهان می‌توان اشاره کرد.

در مجموعه "سال‌های مشروطه" اکبر عبدی، محمد صادقی، آزیتا حاجیان، جمشید مشایخی، ایرج راد، محمد مطیع، رضا رویگری، زهیر یاری، شهرام عبدلی، داریوش کاردان، فرخ نعمتی، قاسم زارع، تینا پاکروان، یوسف صیادی، چنگیز وثوقی، ولی الله مومنی، مهری ودادیان، حسن کاخی، حسام نواب صفوی و محمدرضا شریفی‌نیا و ... بازی می‌کنند.

عوامل این پروژه عبارتند از مدیر تصویربرداری: فرشاد خالقی، مدیر تولید: تینا پاکروان، طراح دکور، لباس و صحنه: رویا ابراهیمی، موسیقی: ستار اورکی، صدابردار: علیرضا غفاری و طراح چهره پردازی: شهرام خلج.

