250 میلیارد ریال کمک بلاعوض به کشاورزان گلستان پرداخت شده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رمضانعلی جعفری ظهر سه شنبه در نشست با معاونان این سازمان افزود: در سال 86 کشاورزان، باغداران و دامداران استان دچار خسارت شدید سرمازدگی و در سال 87 نیز با کاهش بارندگی و خشکسالی ضررهای جبران ناپذیری را متحمل شدند.

وی اظهار داشت: این سازمان جهادکشاورزی با کمک استانداری و سایر مسئولان ذیربط توانسته است مبلغ 250 میلیارد ریال اعتبار برای استمهال وام کشاورزانی تخصیص دهد.

وی خاطرنشان کرد: عوامل بسیار زیادی باعث خشکسالی در استان وجود دارد که ما می توانیم با یکسری اقدامات به موقع خشکسالی را کنترل یا حداقل کاهش دهیم.

به گفته جعفری، افزایش جنگل کاری در سطح استان، کنترل بهینه آبهای زیرزمینی، تبدیل اراضی شیب دار و کم بازده به باغات مثمر، ترویج آبیاری تحت فشار (بارانی و قطره ای) از جمله راهکارها برای پیشگیری از خشکسالی است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی گلستان بیان داشت: درآمد زارعین که در اراضی شیب دار و کم بازده به کشت محصولات کشاورزی مشغول هستند بسیار اندک و ناچیز و چیزی حدود هفت میلیون ریال برای یک هکتار است.

وی یادآور شد: کشاورزان می توانند با مراجعه به مدیریت جهادکشاورزی شهرستانها و دریافت تسهیلات کم بهره و بلند مدت جهت تبدیل مزارع خود به باغات مثمر حداقل درآمد خودشان را هفت تا هشت برابر در واحد سطح افزایش دهند.

650 هزار هکتار اراضی زراعی و کشاورزی در گلستان وجود دارد.