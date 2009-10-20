پرچم رضوی در آسمان شهر بادگیرها به اهتزار در می ‌آید

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، صبح فردا چهارشنبه 29 مهرماه جاری، خدام حاضر در کاروان رضوی در مراسم صبحگاه تعدادی از مدارس یزد حاضر شده و پس از آن به زیارت چهارمین شهید محراب، آیت‌ الله صدوقی خواهند رفت.

خدام بارگاه مطهر رضوی در چند گروه به دیدار جانبازان جنگ تحمیلی و قطع نخاع، خانواده شهدای یزد و مددجویان بهزیستی خواهند رفت.

خدام بارگاه مطهر رضوی همچنین با حضور در بیمارستان ‌های شهید صدوقی، افشار، سوانح سوختگی و خانه سالمندان تفت، بسته‌ های متبرک رضوی را در بین بیماران و علاقمندان اهل بیت (ع) توزیع خواهند کرد.

کاروان رضوی پس از حضور در مرقد مطهر شاهزاده فاضل از نوادگان امام کاظم (ع)، بعدازظهر همان روز به بازدید از مسجد بزرگ شهر خواهند رفت و در آنجا به سخنرانی خواهند پرداخت.

همچنین جشن بزرگ میلاد ساعت 19:30 روز چهارشنبه، 29 مهرماه جاری با سخنرانی آیت‌الله حائری شیرازی و مداحی رضا انصاریان در ورزشگاه وحدت یزد با حضور مردم و مسئولان شهری و استانی برگزار خواهد شد.