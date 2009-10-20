دومین نمایشگاه رضوی در بوشهر گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر در این آیین گفت: بارگاه ملکوتی هشتمین اختر تابناک امامت و ولایت و حضرت فاطمه معصومه (س) در ایران اسلامی باعث هویت بخشی کشورمان شده است .

آیت الله غلامعلی صفایی بوشهریوی با تبریک میلاد حضرت فاطمه معصومه (س) و روز دختر افزود: امام رضا (ع) و حضرت فاطمه معصومه از انوار عرشی خداوند هستند.

وی اظهار داشت: دهه کرامت با تولد حضرت فاطمه معصومه به عنوان نوری از آسمان ولایت و دختری از عرش کوثر خاندان نبوت آغاز می شود و با تولد دیگری از سرسلسله بشری و عروج تعالی اخلاق، علم و معنویت امام رضا (ع) استمرار پیدا می کند .

امام جمعه بوشهر با اشاره به جشنواره فرهنگی رضوی گفت: این جشنواره معنوی باعث گسترش و ترویج فرهنگ ولایت در جامعه خواهد شد .

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر نیز گفت: آثاری که در این نمایشگاه در معرض دید علاقه مندان قرار گرفته است مربوط به سه دوره گذشته جشنواره ملی مشاعره رضوی در این استان است .

نصرالله شفیعی افزود: در این نمایشگاه غرفه های تندیس جشنواره، عکس بارگاه و ضریح خاندان نوبت و ولایت، کتابهای رضوی، آثار خوشنویسی برتر استان و کشور در موضوع رضوی در معرض دید علاقه مندان قرار گرفته است .

وی اظهار داشت: همچنین ماکت ضریح امام رضا (ع) ، آثار موسسه فرهنگی قرآن و عترت ، فعالیتهای کانون امام خمینی (ره) روستای نظر آقا، آثار هنرجویان مدرسه فاطمیه، آثار موسسه طوبی و ماکت گنبند و مناره امام رضا (ع) و حضرت فاطمه معصومه نیز در این نمایشگاه گذاشته شده است.

شفیعی یادآور شد: چهارمین جشنواره ملی مشاعره رضوی دوم و سوم آبانماه با حضور منتخبین 22استان کشور در بوشهر برگزار خواهد شد.