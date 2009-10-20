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۲۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۴:۰۹

از سوی بندیکت شانزدهم؛

پیوستن انگلیکنها به کلیسای کاتولیک با حفظ هویت انگلیکن تصویب شد

پاپ بندیکت شانزدهم ساختار جدید کلیسایی را برای انگلیکنهایی تصویب کرده که خواستار ملحق شدن به کلیسای کاتولیک روم هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، کاردینال جوزف لوادا، رئیس کنگره تعالیم و ایمان واتیکان امروز سه‌شنبه 28 مهر ماه اظهار داشت که این راهکار حقوقی جدید کلیسا فرآیند پیوستن انگلیکنها به کلیسای کاتولیک با حفظ هویت انگیکن و برخی از سنتهای عبادی خود را تسهیل کرده است.

کاردینال لوادا اظهار داشت: این راهبرد جدید در پاسخ به درخواستهای بسیاری که طی سالها از سوی انگلیکنها از واتیکان مطرح شده تدوین شده است.

وی افزود: بسیاری از انگلیکنها پس از انتصاب زنان اسقف در کلیسا تهدید به ترک کلیسا و پیوستن به کلیسای کاتولیک روم کرده‌اند.

انتخاب آزادانه اسقفهای همجنسگرا و برگزاری مراسم ازدواج همجنسگرایان در کلیسای انگلیکن با 77 میلیون نفر پیرو به یکی از موضوعات جنجال‌برانگیز این کلیسا تبدیل شده و شکافها و جدایی‌های بسیاری در این کلیسا ایجاد کرده است.

کد مطلب 967945

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