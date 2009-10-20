پیوستن انگلیکنها به کلیسای کاتولیک با حفظ هویت انگلیکن تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، کاردینال جوزف لوادا، رئیس کنگره تعالیم و ایمان واتیکان امروز سه‌شنبه 28 مهر ماه اظهار داشت که این راهکار حقوقی جدید کلیسا فرآیند پیوستن انگلیکنها به کلیسای کاتولیک با حفظ هویت انگیکن و برخی از سنتهای عبادی خود را تسهیل کرده است.

کاردینال لوادا اظهار داشت: این راهبرد جدید در پاسخ به درخواستهای بسیاری که طی سالها از سوی انگلیکنها از واتیکان مطرح شده تدوین شده است.

وی افزود: بسیاری از انگلیکنها پس از انتصاب زنان اسقف در کلیسا تهدید به ترک کلیسا و پیوستن به کلیسای کاتولیک روم کرده‌اند.

انتخاب آزادانه اسقفهای همجنسگرا و برگزاری مراسم ازدواج همجنسگرایان در کلیسای انگلیکن با 77 میلیون نفر پیرو به یکی از موضوعات جنجال‌برانگیز این کلیسا تبدیل شده و شکافها و جدایی‌های بسیاری در این کلیسا ایجاد کرده است.