نمایشگاه لباس محلی در ماسوله گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، در این نمایشگاه که با هدف آشنایی بیشتر مردم و مسا فران با پوششهای زنان و مردان گیلانی دایر شده 500 دست انواع لباس محلی گیلان و همچنین دست ساخته های بانوان هنرمند در دو غرفه به معرض دید علاقمندان گذاشته شده است.

نما یشگاه لباسهای محلی گیلان در ماسوله تا 15 آبان دایر است و علاقمندان می توانند صبح و عصر از این نمایشگاه دیدن کنند.

استان گیلان به دلیل برخورداری از طبیعتی زیبا و بکر، علاوه بر زیبایی های طبیعی از جلوه ای خاص در پوشاک زنان ومردان این دیار نیز برخوردار است.

پوشاک و لباس محلی زنان ازجمله جذابیتهای بومی استان گیلان است به طوری که هر تازه واردی به این استان در همان نگاه اول متوجه این جلوههای رنگین می شود.

زنان روستایی استان گیلان از جمله زنان ایرانی هستند که هنوز به پوشاک سنتی و محلی خود پایبند بوده و از آنها در بیشتر اوقات و بخصوص در جشنها و مجالس عروسی استفاده می کنند.

پوشش و حجاب کامل و تنوع رنگها و پارچه ها، جلوه خاصی به لباس محلی زنان در این استان بخشیده است و رنگهای آن بر طبیعت زیبا شمیم نشاط و شادی پخش می کند.