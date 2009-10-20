رئیس مجمع نمایندگان یزد استعفا داد

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، حجت ‌الاسلام سیدجلال یحیی‌ زاده در آخرین جلسه مجمع نمایندگان استان یزد استعفای خود از این سمت را اعلام کرد و نمایندگان استان یزد هم ‌اکنون در حال رایزنی برای انتخاب رئیس جدید هستند.

یحیی‌زاده، نماینده مردم تفت و میبد علت این استعفا که در دوازدهمین جلسه مجمع ارائه شد را بر عهده گرفتن این مسئولیت توسط سایر اعضای مجمع و نمایندگان حوزه‌های انتخابیه استان یزد اعلام کرد.

وی افزود: تا جلسه بعدی و معرفی رئیس جدید برای مجمع نمایندگان استان یزد، نمایندگان مردم استان یزد در مجلس شورای اسلامی برای انتخاب رئیس جدید رایزنی خواهند کرد و پس از رسیدن به انتخابی واحد، رئیس جدید در جلسه بعدی مجمع معرفی خواهد شد.

استان یزد با 11 شهرستان دارای پنج نماینده در مجلس شورای اسلامی است.

این نمایندگان عبارتند از: محمدرضا تابش نماینده مردم اردکان، حجت ‌الاسلام سیدجلال یحیی‌‍ زاده نماینده مردم تفت و میبد، کاظم فرهمند نماینده مردم ابرکوه، بافق، بهاباد، خاتم و مهریز،‌ محمدکریم عابدی نماینده مردم طبس و علی‌اکبر اولیا نماینده مردم یزد و صدوق.

از ابتدای فعالیت این نمایندگان در مجلس شورای اسلامی، سیدجلال یحیی ‌زاده، نماینده مردم تفت و میبد ریاست مجمع نمایندگان استان یزد را بر عهده داشته است.