بازیگر فیلمهای "مسافران" و "سگ کشی" به خبرنگار مهر گفت: "مقصد" یکی از فیلمنامههایی است که آقای بیضایی برای ساخت آنها برنامه دارد و با تهیهکننده برای ساخت آن به توافق اولیه رسیده است، اما به دلیل سفر این تهیهکننده به خارج از کشور و بسته نشدن قراردادها ترجیح میدهم نام ایشان را مطرح نکنم.
وی ادامه داد: با بازگشت تهیهکننده به ایران برنامهریزی برای تولید این فیلم سینمایی را شروع میکنیم. "مقصد" فیلمی با شخصیتهای محدود است اما نگاه همیشگی آقای بیضایی را میتوان در آن دید.
بازیگر فیلم "وقتی همه خوابیم" درباره حضورش در "مقصد" گفت: هیچ چیز قطعی نیست، آقای بیضایی از همه بازیگران تست میگیرند و من هم مانند دیگران اگر گزینه ایشان باشم تست میدهم و بعد مقابل دوربین میروم.
مژده شمسایی همسر بهرام بیضایی در فیلمهای سینمایی "مسافران"، "سگ کشی" و "وقتی همه خوابیم" با این کارگردان همکاری کرد. "وقتی همه خوابیم" نوروز امسال روی پرده رفت و به تازگی وارد شبکه نمایش خانگی شده است. فیلم سینمایی "مقصد" به نویسندگی و کارگردانی بهرام بیضایی امروز پروانه ساخت دریافت کرد.
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