به گزارش خبرنگار مهر، مظفری‌زاده که پس از قضاوت دیدار استقلال اهواز - صبای قم در هفته ششم مسابقات لیگ برتر باشگاه‌های کشور، دیگر در این رقابت‌ها سوت نزده بود، پس از 7 هفته با داوری دیدار سایپا - پرسپولیس به لیگ بازمی گردد. این داور جوان به علت مشغله قضاوت در مسابقات انتخابی نوجوانان آسیا در فیلیپین دیدارهای لیگ را قضاوت نمی کرد. مظفری‌زاده را در امر قضاوت دیدار تیم‌های سایپا کرج و پرسپولیس، رضا سخندان و علیرضا کهوری همراهی می کنند.

همچنین دیدار استقلال تهران و صبای قم نیز روز جمعه هفته جاری با قضاوت علیرضا فغانی برگزار خواهد شد. او را در امر داوری این بازی مرتضی کریمی و داود رفعتی همراهی می کنند.

- اسامی داوران دیدارهای هفته سیزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

پنجشنبه - 30/7/88

* سپاهان اصفهان - استیل آذین تهران، ساعت 14:30، ورزشگاه ذوب آهن فولاد شهر

داور: محسن قهرمانی، کمک‌ها: علیرضا یزدانی و سعیدعلی نژادیان، داورچهارم: محمدرضا خداپرست

ناظر: نادر جعفری

* تراکتورسازی تبریز - ابومسلم خراسان، ساعت 14:30، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

داور: مسعود مرادی، کمک‌ها: حسین خانبان و حمیدرضا منصوری، داورچهارم: هادی حاج عباسی

ناظر: حمیدخوشخوان

* راه آهن شهرری - شاهین بوشهر، ساعت 14:30، ورزشگاه اکباتان تهران

داور: نوید مظفری، کمک‌ها: بهرام نقوی و علیرضا کناری، داورچهارم: محمدکمانی

ناظر: عبود سنگاشکن

* ملوان بندرانزلی - مس کرمان، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی انزلی

داور: رحیم مهرپیشه، کمک‌ها: محمدرضا امینی و آرمان اسعدی، داورچهارم: بابک وسیله بر

ناظر: بهرام مهرپیما

* سایپا کرج - پرسپولیس، ساعت 16:40، ورزشگاه آزادی تهران

داور: سعید مظفری‌زاده، کمک‌ها: رضا سخندان و علیرضاکهوری، داورچهارم: حسین زرگر

ناظر: منوچهر نظری

جمعه - 1/8/88

* پیکان قزوین - ذوب آهن اصفهان، ساعت 14:30، ورزشگاه شهید رجایی قزوین

داور: شاهین حاج بابایی، کمک‌ها: رحیم شاهین و مهرداد تقی‌زادگان، داورچهارم: علیرضا اکرمی

ناظر: محمدرضا فلاح

* مقاومت شهید سپاسی شیراز - پاس همدان، ساعت 14:30، ورزشگاه حافظیه شیراز

داور: جمشید محمدی، کمک‌ها: حسین سنجری و عباس انتظاری، داورچهارم: مهدی باغبانی

ناظر: ابراهیم بحرینی

* فولاد خوزستان - استقلال اهواز، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی اهواز

داور: محسن ترکی، کمک‌ها: حسن کامرانی‌فر و صفدر احمدی، داورچهارم: جمشید دانش مهر

ناظر: محمد تولایی

* استقلال تهران - صبای قم، ساعت 16:40، ورزشگاه آزادی تهران

داور: علیرضا فغانی، کمک‌ها: مرتضی کریمی و داود رفعتی، داورچهارم: محمد ملکی

ناظر: حسین خوشخوان