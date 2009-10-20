20 میلیارد ریال برای تولید کنسانتره یارانه دار در گلستان اختصاص داده شد

رحمت سمیعی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: با این اعتبار پیش بینی می شود با این رقم حدود 62 هزار تن کنسانتره یارانه دار برای توزیع بین دامداران منطقه تولید شود.

وی اظهار داشت: 50 درصد کنسانتره تولیدی به شکل پودر و بقیه به صورت پلت بوده که نقش مهمی در ترویج فرهنگی مصرف خوراک پلت ایفا می کند زیرا این امر موجب افزایش بهره وری در واحدهای تولید فرآورده های دامی می شود.

وی خاطرنشان کرد: تولید کنسانتره یارانه دار با حضور و نظارت کارشناسان اتحادیه های دامداران و گاوداران صورت می گیرد تا بر روند حسن انجام کار در کارخانجات خوراک دام استان نظارت کند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان اعلام کرد: در سال گذشته بیش از 391 هزار تن شیر در این استان تولید شده است.

علی اکبر اسفندیاری گفت: 254 هزار و 936 راس گاو دورگ، گاو اصیل 112 هزار و 54 راس، گاو بومی 14 هزار و 84 راس، گاو میش هزار و 370 راس، گوسفند هفت هزار و 172 راس و بز دو هزار و 137 راس در استان وجود دارد.

وی اظهار داشت: وجود سه میلیون و 800 هزار واحد دامی در استان گلستان این منطقه را به یکی از قطبهای تولید فرآورده های دامی در کشور تبدیل کرده است.