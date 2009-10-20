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۲۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۵:۵۷

ارتباط بیماری "ام اس" با معادن مس کرمان تاکنون تایید نشده است

ارتباط بیماری "ام اس" با معادن مس کرمان تاکنون تایید نشده است

کرمان - خبرگزاری مهر: مدیرکل محیط زیست کرمان با اشاره به پیگیری های جدی استان در خصوص ارتباط بین بیماری "ام اس" در کرمان و معادن مس استان گفت: تاکنون ارتباط این بیماری با معادن منطقه تائید نشده است.

عباسعلی دامنگیر در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان گفت: پس از مطرح شدن احتمال ارتباط بین بیماری "ام اس" و معادن مس در استان کرمان از طریق مسئولان استان پیگیری جدی در خصوص احتمال این ارتباط انجام شده است.

وی گفت: از لحاظ علمی تاکنون این مسئله به عنوان منشاء بروز بیماری "ام اس" تعریف نشده است و در حقیقت دلیل بروز این بیماری همچنان نا مشخص است.

وی عنوان کرد: با توجه به مطرح شدن این مسئله در جلسات مختلف با مسئولان استان در این خصوص بحث و بررسی شده است اما هیچ قطعیتی در این خصوص به وجود نیامده است.

دامنگیر گفت: بررسی این مسئله از سوی استانداری به دانشگاه علوم پزشکی کرمان محول شده و درحال رسیدگی است.

کد مطلب 967957

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