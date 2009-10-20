ارتباط بیماری "ام اس" با معادن مس کرمان تاکنون تایید نشده است

عباسعلی دامنگیر در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان گفت: پس از مطرح شدن احتمال ارتباط بین بیماری "ام اس" و معادن مس در استان کرمان از طریق مسئولان استان پیگیری جدی در خصوص احتمال این ارتباط انجام شده است.

وی گفت: از لحاظ علمی تاکنون این مسئله به عنوان منشاء بروز بیماری "ام اس" تعریف نشده است و در حقیقت دلیل بروز این بیماری همچنان نا مشخص است.

وی عنوان کرد: با توجه به مطرح شدن این مسئله در جلسات مختلف با مسئولان استان در این خصوص بحث و بررسی شده است اما هیچ قطعیتی در این خصوص به وجود نیامده است.

دامنگیر گفت: بررسی این مسئله از سوی استانداری به دانشگاه علوم پزشکی کرمان محول شده و درحال رسیدگی است.

