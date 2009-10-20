32 سیاره جدید خارج از منظومه خورشیدی کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این کشف شاهدی دیگر برای تایید این نظریه که جهان هستی دارای مناطق ناشناخته فراوانی است که امکان شکل گیری حیات بر روی آنها وجود دارد، است.

دانشمندان با استفاده از تلسکوپ رصد خانه جنوبی اروپا موفق به کشف سیاره ای با ابعادی مشابه ابعاد زمین و دارای کوچکترین نشانه از حیات نشدند و تنها با کشف 32 سیاره جدید توانستند تعداد سیاره های کشف شده در خارج از منظومه خورشیدی را تا 400 سیاره افزایش دهند.

6 مورد از میان سیاره های کشف شده چندین بار از زمین بزرگتر هستند و بر همین اساس تعداد جمعیت سیاره های ابر زمینی را 30 درصد افزایش داده اند همچنین دو سیاره از میان این سیاره ها پنج بار از زمین کوچکتر بوده و یکی از آنها پنج برابر سیاره مشتری است.

اخترشناسان دانشگاه ژنو معتقدند این کشف می تواند از این نظریه که شکل گیری سیاره ها را پدیده ای بسیار عادی و رایج می داند حمایت کند.

بر اساس گزارش بی بی سی، این دانشمندان اعلام کردند با توجه به حضور این سیاره ها در نزدیکی منظومه خورشیدی می توان با قطعیت بیان کرد که سیاره های شبه زمینی را می توان در هرجایی یافت. به گفته آنها "طبیعت فضایی خالی و پوچ نیست، اگر در آن فضا هست تا سیاره ای در آن وجود داشته باشد، پس سیاره ای در آن وجود خواهد داشت."