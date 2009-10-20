به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد فیلم‌های سینمایی "یک مرد جدی" به کارگردانی برادران کوئن، "قفسه زیانبار" ساخته کاترین بیگلو و "طرفدار سینه‌چاک" ساخته رابرت سیگل در فهرست نامزدهای جایزه بهترین فیلم قرار دارند.

مراسم اهدای جوایز سینمای مستقل 30 نوامبر در نیویورک برگزار خواهد شد و در آن 23 فیلم در شش رشته بهترین فیلم، بهترین مستند، کارگردان تازه‌کار، بازیگر تازه‌کار، بهترین گروه بازیگری و بهترین فیلمی که بخت نمایش عمومی را ندارد رقابت می‌کنند. ناتالی پورتمن بازیگر جوان، استنلی توچی فیلمساز و استودیو ورکینگ تایتل نیز در حاشیه مراسم جایزه بزرگداشت دریافت می‌کنند.

میچل برد مدیر اجرایی موسسه فیلم مستقل آمریکا در این باره می‌گوید: سینمای مستقل در سال 2009 پیشرفتی چشمگیر داشت. از فیلم‌هایی کوچک با بودجه‌های اندک تا فیلم‌هایی غیر منتظره از پخش‌کنندگان معتبر. اسامی فیلم‌های نامزد جایزه نشانگر تصویر خلاقانه و خطرپذیر سینمای مستقل آمریکا است.