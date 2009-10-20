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۲۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۵:۳۴

کوئن‌ها با "مرد جدی" نامزد جوایز سینمای مستقل آمریکا شدند

کوئن‌ها با "مرد جدی" نامزد جوایز سینمای مستقل آمریکا شدند

نامزدهای رشته‌های مختلف نوزدهمین دوره مراسم اهدای جوایز سینمای مستقل آمریکا (گاتام) معرفی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، اسکرین دیلی اعلام کرد فیلم‌های سینمایی "یک مرد جدی" به کارگردانی برادران کوئن، "قفسه زیانبار" ساخته کاترین بیگلو و "طرفدار سینه‌چاک" ساخته رابرت سیگل در فهرست نامزدهای جایزه بهترین فیلم قرار دارند.

مراسم اهدای جوایز سینمای مستقل 30 نوامبر در نیویورک برگزار خواهد شد و در آن 23 فیلم در شش رشته بهترین فیلم، بهترین مستند، کارگردان تازه‌کار، بازیگر تازه‌کار، بهترین گروه بازیگری و بهترین فیلمی که بخت نمایش عمومی را ندارد رقابت می‌کنند. ناتالی پورتمن بازیگر جوان، استنلی توچی فیلمساز و استودیو ورکینگ تایتل نیز در حاشیه مراسم جایزه بزرگداشت دریافت می‌کنند.

میچل برد مدیر اجرایی موسسه فیلم مستقل آمریکا در این باره می‌گوید: سینمای مستقل در سال 2009 پیشرفتی چشمگیر داشت. از فیلم‌هایی کوچک با بودجه‌های اندک تا فیلم‌هایی غیر منتظره از پخش‌کنندگان معتبر. اسامی فیلم‌های نامزد جایزه نشانگر تصویر خلاقانه و خطرپذیر سینمای مستقل آمریکا است.

کد مطلب 967959

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