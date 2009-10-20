  1. استانها
  2. تهران
۲۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۶:۱۶

کولیوند:

اختصاص تنها 28 میلیارد تومان به کلانشهر کرج پاسخگو نیازها نیست

اختصاص تنها 28 میلیارد تومان به کلانشهر کرج پاسخگو نیازها نیست

استان تهران - خبرگزاری مهر: فرماندار کرج گفت: اختصاص تنها 28 میلیارد تومان اعتبار به کرج در سال جاری باعث بروز مشکلات زیادی در این شهرستان می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، محمدجواد کولیوند ظهر سه شنبه در جلسه کمیته برنامه ریزی کرج اظهار داشت:  اختصاص 28 میلیارد تومان اعتبار به کلانشهر کرج در سال جاری باعث بروز مشکلات زیادی در این شهرستان می ‌شود. 

وی افزود: عدم اختصاص بودجه کافی ما را در عملی کردن پروژه ‌های عمرانی دچار مشکل می‌کند.

کولیوند خاطرنشان کرد: در شورای برنامه‌ریزی استان، شهرستان کرج در رده هشتم قرار دارد که این یک ایراد محسوب می ‌شود.

فرماندار کرج تاکید کرد: مدیران به ارزیابی دستگاه‌های اجرایی و کنترل و پیشرفت پروژه‌هایی که برای سال 89 تدوین شده‌اند، بپردازند.

کولیوند از اعضای کمیته برنامه‌ریزی کرج خواست تا هفت نقطه گردشگری شهرستان کرج را دقیقا مشخص کنند تا تجهیز آنها جزو مصوبات دور دوم سفر ریاست جمهوری به شهرستان کرج قرار گیرد.

 
 

کد مطلب 967960

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها