اختصاص تنها 28 میلیارد تومان به کلانشهر کرج پاسخگو نیازها نیست

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، محمدجواد کولیوند ظهر سه شنبه در جلسه کمیته برنامه ریزی کرج اظهار داشت: اختصاص 28 میلیارد تومان اعتبار به کلانشهر کرج در سال جاری باعث بروز مشکلات زیادی در این شهرستان می ‌شود.

وی افزود: عدم اختصاص بودجه کافی ما را در عملی کردن پروژه ‌های عمرانی دچار مشکل می‌کند.

کولیوند خاطرنشان کرد: در شورای برنامه‌ریزی استان، شهرستان کرج در رده هشتم قرار دارد که این یک ایراد محسوب می ‌شود.

فرماندار کرج تاکید کرد: مدیران به ارزیابی دستگاه‌های اجرایی و کنترل و پیشرفت پروژه‌هایی که برای سال 89 تدوین شده‌اند، بپردازند.

کولیوند از اعضای کمیته برنامه‌ریزی کرج خواست تا هفت نقطه گردشگری شهرستان کرج را دقیقا مشخص کنند تا تجهیز آنها جزو مصوبات دور دوم سفر ریاست جمهوری به شهرستان کرج قرار گیرد.





