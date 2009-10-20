460 اثر به جشنواره بین المللی شعر رضوی ترکی آذری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محسن غفاری آذر ظهر سه شنبه در نشست خبری با بیان اینکه این آثار توسط 100 نفر از شاعران برجسته کشوری ارسال شده است افزود: آثار داخلی از هنرمندان استانهای آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل،قم، زنجان،خراسان رضوی، تهران، همدان، گلستان،و گیلان به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.

وی با بیان اینکه چهارمین دوره جشنواره بین المللی شعر ترکی آذری رضوی، هفته اول آبان ماه در ارومیه برگزار می شود اظهارداشت: در این جشنواره، 16 شاعر برگزیده از ایران و پنج کشور ترکیه، آلمان، جمهوری آذربایجان، عراق، گرجستان و جمهوری خودمختار نخجوان اشعار خود را قرائت می کنند.

وی، با اشاره به ارسال 300 اثر در سومین جشنواره شعر ترکی رضوی گفت: ارسال آثار و حضور جمع کثیری از شاعران در این جشنواره، استقبال مردمی از این جشنواره را نشان می دهد.

به گفته ی غفاری آذر برای اجرای این جشنواره 600 میلیون ریال اعتبار اختصاص یافته است.

وی در مورد برنامه های جنبی این جشنواره نیز گفت: اکران فیلم سینمایی ولایت عشق، برگزاری نمایشگاه عکس و فیلم های سه بعدی، برگزاری نمایشگاه کتاب با موضوع امام رضا (ع)، نمایشگاه عکس حرم تا حرم درمورد حرم ائمه اطهار (ع) و پخش نماهنگ های منتخب رضوی از جمله برنامه های جنبی این دوره از جشنواره است.

وی گفت: برای قضاوت آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره، امسال از دو داور ایرانی و یک داور خارجی استفاده شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان غربی همچنین با بیان اینکه امسال نیز با مشکل اعتباری در اجرای برنامه های فرهنگی و هنری مواجه هستیم اظهار کرد: اداره کل با وجود مشکلات اعتباری، تلاش دارد تمام برنامه های طراحی شده تا پایان سال را اجرا کند.

مسئول دبیرخانه کانون های فرهنگی هنری مساجد آذربایجان غربی نیز در این نشست با بیان اینکه همزمان با جشن های دهه کرامت گفت: این آیین ها در 60 مسجد استان برگزار می شود.

حجت الاسلام علیرضا بابازاده حضور در مزار شهدا، جشن بزرگ زیرسایه خورشید، مسابقات نقاشی و موادخوانی در سطح مدارس را از دیگر برنامه های بزرگداشت دهه کرامت دراستان عنوان کرد.

چهارمین جشنواره بین المللی شعرترکی آذری رضوی چهارم و پنجم آبان ماه سال جاری در مجتمع فرهنگی هنری ارومیه برگزار می شود.