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۲۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۶:۱۸

سرپرست پلیس راه گیلان:

158 منطقه حادثه خیز در جاده های گیلان شناسایی شد

158 منطقه حادثه خیز در جاده های گیلان شناسایی شد

رشت - خبرگزاری مهر: سرپرست پلیس راه استان گیلان از شناسایی 158 منطقه حادثه خیز در جاده های اصلی و فرعی استان خبر داد.

سرهنگ غلامرضا سیری در گفتگو با خبرنگار مهر همچنین به محور انزلی - آستارا در استان گیلان اشاره کرد و افزود: این محور با 147 کیلومتر معادل سه درصد کل راههای آسفالته استان تعداد 633 فقره تصادف رانندگی در شش ماهه نخست سال جاری در این جاده رخ داد که 60 نفر معادل 16 درصد کل تلفات جاده ای استان را شامل می شود.

وی ادامه داد: محور خواچکین به ضیابر ( پیر بازار)  به رغم داشتن یک درصد کل راههای آسفالته استان 186 فقره تصادف و 22 نفر کشته حاصل حوادث شش ماهه این محور 55 کیلومتری است.

سرپرست پلیس راه گیلان همچنین جاده حسن رود به زیبا کنار، خمام به خشکبیجار، سنگر به کوچصفهان و آستانه به لشت نشاء را از دیگر جاده های پر خطر و حادثه آفرین استان معرفی کرد و افزود: تمامی این محورهای نواقصی همچون کم عرض بودن معبر، نا مناسب بودن شانه راه، ظرفیت پائین جاده در مقابل حجم بالای تردد خودروها و فقدان روشنای است.

وی در ادامه نواقص جاده ای و غیرایمن بودن معابر برون شهری به ویژه فرعی وروستایی استان را از مهمترین دلایل بروزتصادفات شدید و دلخراش جاده ای برشمرد و از رانندگان وسائل نقلیه خواست با رعایت قوانین و راهنمایی و رانندگی واحتیاط بیشتر در رانندگی به ویژه رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی با خودروی جلویی تلاش کنند تا نقش و سهم جاده را در بروز حوادث به حداقل برسانند.

سیری همچنین دور برگردانهای غیر استاندارد، تقاطعهای آنتنی و قوسهای افقی با زاویه بالا را از عوامل خطر ساز بودن جادههای استان عنوان کرد و یاد آورشد: در جادههای گیلان روزانه به طور میانگین 25 تصادف روی می دهد که منجر به مرگ دو نفر و زخمی شدن 10 نفر می شود.

کد مطلب 967968

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