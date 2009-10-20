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۲۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۸:۲۰

مهمترین مشکل هنرمندان چهارمحال و بختیاری ضعف آموزشی است

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیر امور آموزش و پژوهش دفتر هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: مهمترین ضعفی که در آثار هنرمندان تجسمی چهار محال و بختیاری به چشم می خورد ضعف آموزشی در این زمینه بود.

سعید فلاح فر در گفتگو با خبرنگار مهر درشهرکرد اظهار داشت: هنرهای تجسمی در این استان از آموزش رسمی و آکادمی برخوردار نیست و این آموزش ها شایسته افراد هنرمند با ذوق و جوان این استان نیست.

وی افزود: با توجه به این استعدادها در تلاش هستیم که فرصتها و انگیزه ها را در این استان به وجود آوریم.

فلاح فر با اشاره به اینکه کمیتهای موجود در جشنواره سراسری فاطمه، کوثر هستی در استان چهارمحال و بختیاری بیش از تصورات اینجانب بود، بیان داشت: آثار زیادی در حوزه آثار تجسمی به این جشنواره ارسال شده بود.

وی با بیان اینکه در هنر کمیت و کیفیت با هم هستند و کمی کمیت ارزش بیشتری دارد، اذعان داشت: اگر استعدادها کشف شود و این استعدادها آموزش لازم را ببیند آن زمان کیفیت و کمیت در هنر معنای بیشتری خواهد یافت.

وی با اشاره به اینکه این استان دارای پتانسیلهای خوبی است، خاطر نشان کرد: استان چهارمحال و بختیاری در زمینه هنرهای تجسمی دست پراست از جمله ریشه های فرهنگی، فرهنگ طبیعت و... اگر امکانات و انگیزه ها ایجاد شود به زودی شاهد حضور هنرمندان بیشتری از این استان، در هنرهای تجسمی خواهیم بود.

کد مطلب 967969

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