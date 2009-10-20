جلسه معارفه بیمه دی برگزار شد/ بیمه دی فردا در فرابورس

به گزارش خبرنگار مهر معاون سرمایه گذاری بیمه دی در آستانه عرضه سهام این شرکت فردا (چهارشنبه) از طریق فرابورس و حضور آن در بازار سرمایه، وضعیت مالی آن را در جلسه معارفه‌ای تشریح کرد.

فریدون صفرخانلو به تشریح وضعیت مالی، سودآوری،‌ سهم شرکت از بازار بیمه کشور و معرفی سهام داران عمده پرداخت و در پایان نیز پاسخگوی سوالات سرمایه‌گذاران شد.

وی با اشاره به اینکه بنیاد شهید، سازمان اقتصادی کوثر،‌ سرمایه‌گذاری البرز و چند شرکت دیگر در تاریخ سوم اسفندماه 83 موفق به اخذ مجوز ثبت بیمه دی شدند، گفت: بنابراین شرکت با سرمایه 20 میلیارد تومان، از اول فروردین ماه 84 فعالیت خود را آغاز کرد.

معاون سرمایه گذاری بیمه دی با بیان اینکه عملکرد شرکت در دو بعد عملیات بیمه ‌ری و غیربیمه‌ای تعریف شده است، ابراز داشت:‌ هم اکنون در حدود 95 درصد از سهام شرکت در اختیار 20 شرکت سرمایه‌گذاری عمده و مابقی در اختیار سهامداران حقیقی است.

وی با اشاره به اینکه به استناد آئین‌نامه 40 بیمه، هیچ نهادی نمی‌تواند بیش از 20 درصد سهام شرکت را در اختیار داشته باشد، گفت:هم‌اکنون سه شرکت توسعه و دانش مدیریت خوارزمی، شرکت سرمایه‌گذاری شاهد و مجموعه اقتصادی کوثر سهام داران عمده بیمه دی محسوب می‌شوند که هر کدام 20 درصد از سهام را در اختیار دارند، همچنین تعداد سهام‌داران حقیقی نیز چهار هزار نفر اعلام شده است.

وی گفت: با توجه به هماهنگی‌های انجام شده، شرکتهای سرمایه‌گذاری شاهد، مجموعه اقتصادی کوثر و سرمایه‌گذاری ری به تدریج سهام خود را در فرابورس عرضه خواهند کرد.

معاون سرمایه‌گذاری بیمه دی در پاسخ به این سئوال که چرا درصد محدودی از سهام شرکت در فرابورس عرضه خواهد شد، خاطر نشان کرد: صنعت بیمه جذاب بوده و از همین رو کسی تمایل ندارد که از این صنعت خارج شود.

وی ادامه داد: به علاوه یکی از مشکلات این جا است که نحوه پذیرش و اخذ مجوز و فعالیا تز بیمه مرکزی زمان بر است، بنابراین می‌توان گفت که یکی از عوامل پویایی و جذابیت‌های صنعت بیمه همین مسئله است.

صفرخانلو در پاسخ به اینکه با توجه به عدم تمایل سهامداران عمده برای فروش سهام، انگیزه ورود به فرابورس چیست،‌ گفت: چنانچه قیمت مناسبی برای سهام شرکت کشف شود، به طور قطع سهامداران عمده اقدام به فروش سهام خود می کنند، به علاوه پنج برابر شدن سرمایه، ترکیب سهامداران را بر هم خواهد زد.

وی با اشاره به تمایل سازمانها، نهادها و سرمایه‌گذاری‌های عمده برای خرید سهام این شرکت گفت: با در نظر گرفتن افزایش سرمایه شرکت،‌ امید داریم که در پنج سال آینده جزو پنج شرکت برتر بیمه­ای کشور باشیم.

صفرخانلو تصریح کرد: دارایی‌های شرکت در انتهای سال 87 حدود 100 میلیارد تومان است، البته باید توجه داشت که دارایی‌های ثابت به ارزش دفتری مقطع خرید محاسبه شده و هنوز تجدید ارزیابی صورت نگرفته است.

وی با تاکید براینکه بیمه دی مردادماه در فرابورس پذیرش شده، گفت:‌ سود سال مالی 88 مبلغ 203 ریال پیش‌بینی شده است که البته تعدیل این رقم به روند آینده شرکت بستگی دارد، همچنین نحوه تخصیص نیز در مجمع تصمیم‌گیری خواهد شد.

معاون سرمایه‌گذاری بیمه دی با اشاره به اینکه در بعد سرمایه‌گذاری غیر از سپرده‌های بانکی حرکت مناسبی انجام شده است، خاطرنشان کرد: برخلاف بیشتر شرکتهای بیمه که پس از راه‌اندازی بانک، آغاز به کار می­کنند، طی دو ماه آینده شاهد پذیره ‌نویسی بانک دی خواهیم بود که بیمه دی یکی از سهامداران اصلی آن به شمار می­رود.

صفرخانلو با بیان اینکه بیمه دی 5/2 درصد از سهام این بانک را در اختیار خواهد داشت، گفت: البته برای ما برند و عملیات بانک اهمیت دارد، چرا که حکات بیمه‌ای بانک به سمت بیمه دی سوق می‌یابد.

وی افزود:‌ به علاوه بیمه دی سهامدار عمده شرکت کارگزاری نماد شاهدان است و 20 درصد از سهام این شرکت را در اختیار دارد.

وی با بیان اینکه بیمه دی در تمامی استانها 37 شعبه دارد،‌ گفت: هم‌اکنون بیمه دی 310 نماینده و 260 کارمند دارد.

وی افزود: سال گذشته سرمایه بیمه دی از 20 میلیارد تومان به 30 میلیارد تومان افزایش یافت و این شرکت در نظر دارد به زودی افزایش سرمایه دیگری را در دستور کار خود قرار دهد.

وی تصریح کرد: بیمه دی برای بقای خود دو محوریت ذخایر فنی و سرمایه را در دستور کار دارد و در مدت فعالیت خود توانسته ذخیر فنی خود را به حدود 40 میلیارد تومان و سرمایه را به 30 میلیارد تومان برساند، تا جزو 10 شرکت برتر بیمه ای قرار بگیرد.

وی گفت: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، سرمایه شرکت طی دو تا سه سال آینده پنج برابر خواهد شد که در اولین مجمع در خصوص افزایش سرمایه به 61 میلیارد تومان تصمیم‌گیری خواهد شد.

وی در پاسخ به سئوال سرمایه‌گذاری مبنی بر اینکه افزایش سرمایه از چه محلی انجام می شود، تصریح کرد: با توجه به اینکه فرآیند افزایش سرمایه در سال جاری صورت می‌گیرد و سال مالی شرکت 29 اسفند است، به طور قطع افزایش سرمایه از محل آورده نقدی تامین خواهد شد.

صفرخانلو ادامه داد: این در حالی است که بر اساس آئین‌نامه 42 بیمه، شرکتهای بیمه‌ای بر مبنای ذخایر فنی و سرمایه خود اجازه سرمایه‌گذاری دارند و بهترین شرکتهای بیمه در دنیا دارای ذخایر فنی بالایی هستند و امیدورایم بتوانیم ذخایر خود را بیش از سرمایه افزایش دهیم.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر مقایسه بیمه دی با سایر بیمه‌ها ابراز داشت: سهم بیمه دی از بازار بیمه کشور چهار درصد است و امیدواریم به زودی سهم خود را گسترش دهیم،‌ البته نمی توان شرکت بیمه ایران را که در سال 1314 ایجاد شده و بخش عظیمی از بازار را در اختیار دارد با سایر بیمه‌ها مقایسه کرد.

معاون سرمایه‌گذاری بیمه دی با اشاره به اینکه در میان شرکتهای بیمه خصوصی از جایگاه مناسبی برخوردار هستیم، یادآور شد: عملکرد بیمه دی از سه شرکت بیمه دولتی که در حال واگذاری هستند، کمتر نیست، هر چند که دارایی‌های این سه شرکت متعلق به پیش ازانقلاب است.

وی ادامه داد: سرمایه بیمه البرز 26 میلیارد تومان، بیمه دانا 10 میلیارد تومان و بیمه آسیا در حدود 45 میلیارد تومان است.

صفرخانلو خاطرنشان کرد: باید روند شرکت، ترکیب بهینه پرتفو و سودآوری مورد تاکید قرار بگیرد، زیرا در برخی موارد مانند بیمه ثالث، ‌داشتن سهم بالایی از بازار به زیان شرکت خواهد بود.

وی گفت: استراتژی بیمه دی، گرایش به رشته های سودده است و هم اکنون گسترده ترین شبکه فروش بخش خصوصی را در اختیار داریم، به طوری که علاوه بر شهرهایی که با مراکز استان فاصله دارند، در بسیاری از مراکز استانها نیز شعبه داریم.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر میزان ضریب خسارت شرکت ابراز داشت: ضریب خسارت شرکتهای بیمه برای سال 87 در سایت بیمه مرکزی مندرج و کل ضریب خسارت بیمه 86 درصد اعلام شده است.

صفرخانلو گفت: ضریب خسارت بیمه دی برای سال مالی 87 نیز 5/85 درصد اعلام شده است، البته باید توجه داشت که ضریب خسارت هیچ بیمه ای غیر از ثالث بالای 100 درصد نیست.

گفتنی است، 5/2درصد سهام بیمه دی به عنوان سومین شرکت پذیرفته شده در فرابورس، روز چهارشنبه عرضه می‌شود.

شرکت بیمه دی با سرمایه اسمی 305 میلیارد ریالی و چهار هزار سهام‌دار فعالیت می کند. این شرکت در تاریخ 18 مردادماه، پس از دو شرکت مرجان کار و کویر تایر، پذیرش شد و سهام آن به عنوان سومین شرکت در بازار اول فرابورس عرضه می‌شود.