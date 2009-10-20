اجرای طرح اصلاح نژاد دام روستایی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ایزدی ظهر سه شنبه در گردهمایی دو روزه اصلاح نژاد دام روستایی کشور در سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی مازندران افزود: بیش از 104 هزار و 800 دامدار کشور تاکنون در این طرح شرکت کرده اند.

وی خاطر نشان کرد: تغییر عملکرد و افزایش بهره وری اقتصادی تولید دام ، افزایس سرانه تولید شیرو گوشت از اهداف اصلی این طرح است.

وی با اشاره به اختصاص هزار دستگاه کانتینر حمل ازت به منظور تلقیح مصنوعی دام تصریح کرد: در این طرح یارانه حمایت از دامدار پرداخت می شود.

ایزدی از فعالیت 766 مامور در اجرای تلقیح مصنوعی دام خبر داد و گفت: بیش از 940 نفر هم تغییرات چربی و پروتئین شیر، میزان زایش، تعداد تلقیح مصنوعی را ثبت می کنند.

وی افزود : بیش از 55 هزار و 995 دام نیز در این طرح تاکنون شناسنامه دار شده و قریب به 86 میلیون و 560 هزار راس دام در کشور وجود دارد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران نیز با اشاره به اجرای طرح اصلاح نژاد دام روستایی در 237 روستای استان گفت: در دو سال گذشته سه هزار راس دام اصلاح نژاد شده و پس از گیلان بیشترین تعداد روستا در این طرح در مازندران ثبت شده است.

حسین نگهدار با بیان اینکه 37 پیمانکار به منظور گسترش تلقیح مصنوعی و اصلاح نژاد دام روستایی مازندران تاکنون انتخاب شدند تصریح کرد :هفت هزار و 200 راس دام پارسال به صورت مصنوعی تلقیح و مشخصات بیش از 22 هزار و 500 راس دام نیز ثبت شد.

وی ارائه تسهیلات و گسترش سرمایه گذاری بخش دامپروری را ضروری دانست و افزود: با اجرای این طرح مصرف سرانه شیر به 120 کیلوگرم و مصرف سرانه گوشت به بیش از 12 کیلو و 500 گرم در استان افزایش یافته است.

به گفته نگهدار، تاکنون 150 واحد دامداری جدید نیز از سال 83 راه اندازی شده و بیش از 100 هزار نفر در صنعت دامپروری مازندران اشتغال دارند.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران خاطر نشان کرد: 70 درصد دامداری های مازندران سنتی بوده و خوراک دام نیز 75 درصد هزینه تولید را تشکیل می دهد که کاهش هزینه تولید درخصوص تنظیم جیره مناسب دام و ترویج علوفه خشبی اهمیت دارد.

وی تأکید کرد: عدم رعایت اصول فنی تغذیه دام اساسی ترین مشکل دامداری های استان است.





