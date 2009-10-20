کاهش مصرف بنزین و گازوئیل در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رویانیان امروز در یک نشست خبری عملکرد ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور را تشریح و گفت: در خصوص توسعه حمل و نقل عمومی تکلیف سال 87 دستیابی به نرخ 12 درصدی بوده که با افزایش به 13 درصد رسیده است. این رقم در سال 86 ، 7.1 درصد بوده است.

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور با بیان اینکه در بخش مسافر تکلیف قانون در سال 87 رشد 6 درصدی بوده، از رشد 9 درصدی در این بخش سخن گفت و اظهار داشت: در بخش حمل و نقل همگانی نیز تکلیف سال 87 رشد 54 درصدی بوده که این رقم محقق شد ضمن اینکه نسبت کشته ها به نفر جمعیت در سال گذشته 34 نفر در 100 هزار نفر پیش بینی شده بود که در این بخش به 32 نفر رسیدیم.

وی سهم اتوبوس و مینی بوس برای جابجایی مسافر را طبق قانون سال 87 ، 27 درصد اعلام و از دستیابی به رشد 26 درصدی سخن گفت. سهم تاکسی و ون نیز در سال 87 از حمل و نقل مسافر 18 درصد بوده که به 22 درصد رسیده است. در این زمینه سهم قطار شهری و حومه در سال گذشته باید به 2 درصد می رسید که در این بخش نیز برنامه ریزی محقق شد.

رویانیان مصرف سرانه بنزین به لیتر در روز بر نفر را در سال 87 یک لیتر اعلام کرد و افزود: در این بخش نیز هدف برنامه محقق شد به نحوی که در سال 86 این عدد 1.1 لیتر به نفر در روز بوده است. در برنامه پنج ساله پنجم توسعه یکی از مواد بخش حمل و نقل حکم تنفیذ و تمدید قانون توسعه حمل و نقل را تا پایان برنامه دیده شده است که این مورد در دولت تصویب و به مجلس ارائه خواهد شد.

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور مصرف روزانه سوخت در 6 ماهه ابتدای سالجاری را 66.2 میلیون لیتر اعلام و مصرف مدت مشابه سال گذشته را 68.7 میلیون لیتر اعلام کرد و گفت: در این بخش طی نیمه اول سال جاری روزانه 2.5 میلیون لیتر معادل 3.7 درصد کاهش مصرف بنزین اتفاق افتاده است.

وی کاهش مصرف گازوئیل روزانه کشور را نسبت به سال گذشته 5 میلیون لیتر اعلام و بیان داشت: به صورت کلی حدود یک میلیون و 800 هزار خودرو و موتورسیکلت به چرخه مصرف سوخت اضافه شده که با این حال در مصرف سوخت موفق به کاهش شدیم.

رویانیان از فروش 4.2 میلیون لیتر بنزین آزاد در شش ماهه ابتدای سال جاری خبر داد و گفت: این رقم در مدت مشابه سال گذشته 2.5 میلیون لیتر بوده است و در ذخیره کارت سوخت مردم نیز در سال 87 ، 2.4 میلیارد لیتر بنزین وجود داشت که این رقم نیز در حال حاضر به 1.6 میلیارد لیتر رسیده است.

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور در خصوص وضعیت جایگاههای سی ان جی در شش ماهه ابتدای سال جاری از راه اندازی 134 جایگاه جدید خبر داد و افزود: به صورت کلی تاکنون 953 جایگاه ایجاد شده و 798 جایگاه دیگر نیز در حال ساخت داریم که با اتمام ساخت جایگاههای جدید تعداد کل جایگاههای سی ان جی در کشور به هزار و 760 جایگاه افزایش می یابد با این حال طبق نظر دولت تا نیمه اول سال جاری باید حداقل 2 هزار جایگاه سی ان جی ایجاد می شد که در این بخش عقب ماندگی داریم.

به گفته وی تا زمان مشخص شدن وضعیت لایحه هدفمند کردن یارانه ها قیمت سی ان جی از 40 تومان در هر متر مکعب به پیشنهادهای 80 تا 100 تومان تغییر نمی کند. در حال حاضر تجهیزات جایگاههای سی ان جی به صورت رایگان واگذار می شود.

رویانیان از قابلیت تبدیل یک و نیم میلیون خودرو به گازسوز خبر داد و بیان کرد: شرکتهای خودروساز مکلف شده اند خودروهای عمومی مثل تاکسی و وانت را حتما به صورت گازسوز تولید کنند و به زودی اولین سری از وانت بار گازوئیل سوز نیز وارد بازار می شود.

رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت کشور از تلاش برای تولید خودروهای هیبریدی با مصرف برق و گاز توسط خودروسازان داخلی خبر داد و افزود: در صورتی که خودروسازان داخلی از این پروژه استقبال نکنند برای ایجاد رقابت خودروهای خارجی را وارد کشور خواهیم کرد.

وی از تکلیف شرکتهای خودروساز به تعویض 30درصد از خودروهای نو با خودروهای فرسوده خبر داد و بیان داشت: در سال جاری تاکنون 86 هزار و 840 دستگاه خودرو اسقاط شده که عموما تاکسی، مسافر بر شخصی، وانت، خودروهای دولتی و برای اولین بار تعدادی اتوبوس و کامیون بوده است.

رویانیان از تصویب حدود هزار میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانک مرکزی از محل حساب ذخیره ارزی برای استفاده از طرح نوسازی خودروها خبر داد و خاطر نشان کرد: در این رابطه با گمرکات، بانک مرکزی و شرکتهای خودروساز هماهنگیهای لازم انجام شده و کلیه دارندگان خودروهای مدل تا 62 باید به زودی به مراکز اسقاط سراسر کشور مراجعه و با تکمیل اظهارنامه آماده تعویض خودروی خود باشند.

رئیس ستاد مدیریت حمل ونقل سوخت کشوراز بخش خصوصی و تعاونی برای نوسازی ناوگان حمل و نقل کشور دعوت به همکاری کرد و اظهار داشت: در حال حاضر با سه شرکت برای واردات خودروهایی نظیر کامیون و اتوبوس مذاکراتی را انجام داده ایم.