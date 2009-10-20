50 درصد از دانش آموزان پوسیدگی دندان دارند

سهراب کریم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: بیشترین بیماری که در بین دانش آموزان شایع است پوسیدگی دندان است که بالاترین آمار بیماری در کرمان را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: هم اکنون بیش از 50 درصد دانش آموزان در استان کرمان پوسیدگی دندان دارند و به طور میانگین هر دانش آموز سه دندان پوسیده دارد.

کریم زاده خاطر نشان کرد: در مرحله بعد بیشترین بیماری در کرمان بینایی است که تعداد قابل توجهی از موارد بیماریهای را تشکیل می دهد.

وی گفت: برای درمان پوسیدگی دندان ضمن همکاری با بیمه خدمات درمانی تفاهم نامه ای با سایر بیمه ها نیز منعقد شده است که طبق این تفاهمنامه تنها 20 درصد از هزینه های درمان بیمای ها توسط دانش آموزان پرداخت می شود.

وی با بیان اینکه این طرح هر ساله اجرا می شود و استقبال هم خوب بوده است، افزود: البته این طرح در بعضی از شهرستانها که دندان پزشک وجود ندارد انجام نمی شود و این موضوع باعث تشدید این بیماری در بین دانش آموزان می شود.