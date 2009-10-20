راه اندازی کتابخانه ویژه دانشجویان نابینا در دانشگاه آزاد کرج

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، کتابخانه‌ مجهز ویژه دانشجویان نابینا، جهت رفاه این دانشجویان و استفاده بیشتر و بهتر آنان از امکانات آموزشی و پژوهشی و منابع انفرادی، در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج راه‌اندازی شده است.

در حال حاضر کلیه امکانات، تجهیزات و منابع درسی این کتابخانه تهیه و خریداری شده است.

این کتابخانه شامل یک هزار عنوان کتاب گویای صوتی، 300 جلد با 112 عنوان کتاب با خط بریل، سه دستگاه ماشین تایپ بریل، پنج دستگاه رایانه با نرم افزار جاز و پارس آوا برای متن‌های فارسی و انگلیسی، چند دستگاه ضبط صوت مخصوص نابینایان و یک سالن مطالعه ویژه‌ برای نابینایان است.

در حال حاضر 29 دانشجوی نابینا در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج در مقاطع مختلف مشغول تحصیل هستند.

دانشگاه آزاد کرج از بزرگترین مجتمعهای دانشگاهی کشور است.









