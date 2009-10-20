ادبیات فولکلور ایران به چاپ دوم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب که حاصل پژوهش و تحقیق سیپک محقق اهل چک است برگردان قسمت پنج مجموعه‌ای است که زیر نظر ایرانشناس برجسته پرفسور ریپکا در سال 1956 با عنوان "تاریخ ادبیات ایران" به زبان چکی منتشر شده‌ است.

"ادبیات فولکلور ایران" از 9 بخش تشکیل شده ‌است که عبارتند از: ادبیات فولکلور حماسی ایران، ادبیات سرگرم کننده در ادبیات فولکلور ایران، ادبیات فولکلور مکتوب، تاثیر ادبیات فولکلور بر ادبیات نوین فارسی و تاجیکی، ادبیات فولکلور مذهبی، ادبیات نمایشی فولکلور ایران، شعر فولکلور، شعر فولکلور، کلمات قصار و دوبیتی‌های فولکلور و معما و ضرب‌المثل.





نویسنده اثر در مقدمه کتاب خود عنوان می‌کند: مرزهای ادبیات فولکلور و ادبیات کلاسیک بسیار سیال است به گونه‌ای که این دو نوع از ادبیات در سطحی وسیع و گسترده از یکدیگر متأثر شده‌اند. بدین سبب گاهی اوقات تشخیص آنها از یکدیگر دشوار به نظر می‌رسد.

سیپک در "سخن آخر" که در انتهای کتاب آمده‌ است می‌نویسد: انجام این کار (تالیف این کتاب) کار بسیار دشواری بود البته نه فقط به سبب گسترگی دامنه موضوع بلکه بدان سبب که تا کنون پرسشهای موجود د راین زمینه به ندرت پاسخ داده شده و تحقیق نظام‌مندی در این حوزه انجام نگرفته ‌است.

چاپ دوم کتاب "ادبیات فولکلور ایران" پس از 4 سال از چاپ نخست آن از سوی انتشارات سروش به شمارگان 2000 نسخه منتشر شده ‌است.