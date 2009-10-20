اعزام زائران حج تمتع 10 آبان آغاز می شود/ ثبت نام جدید نداریم

عبدالله نصیری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب به کاهش 40 درصدی اعزام زائران تمتع در سال جاری اشاره کرد و افزود: در سال جاری بیش از 60 هزار نفر به حج تمتع اعزام می شوند.

بر اساس اعلام کمیته کشوری بررسی شیوع آنفلوانزا محدودیتهایی برای اعزام زائران به حج تمتع در نظر گرفته شده است که بر این اساس افراد بالای 65 سال، کودکان کمتر از 12 سال وهمچنین افراد دارای بیماریهایی نظیر ریوی، کلیوی، بیماریهای کم خونی، تالاسمی، قلبی و دیابتی، مبتلایان به سرطانهای فعال، زنان باردار، افراد دارای چاقی مفرط و ضایعه نخاعی به حج تمتع اعزام نمی شوند.

مدیر کل روابط عمومی سازمان حج و زیارت در ادامه از صدور بیش از 25 هزار ویزا خبر داد و تاکید کرد: روادیدها در کنسولگری عربستان در تهران و سرکنسولی این کشور در مشهد مقدس صادر می شود که به مرور برای مابقی زائران نیز روادید صادر خواهد شد.

نصیری گفت: فعلا ثبت نام جدیدی از متقاضیان حج تمتع و عمره مفرده صورت نخواهد گرفت.