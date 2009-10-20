وضعیت کنونی پیام نور 100درصد مورد قبول نیست/اجرای برنامه های ویژه برای ارتقا

به گزارش خبرنگار مهر در پاکدشت، حسینعلی قاسم زاده روز سه شنبه در مراسم ویژه دانشجویان جدیدالورود دانشگاه پیام نور پاکدشت، افزود: اگر چه وضعیت فعلی دانشگاه پیام نور 100 درصد مطلوب نیست، ولی می توان قاطعانه به آینده این دانشگاه خوشبین بود.

وی تاکید کرد: در گذشته، فلسفه پیام نور این بود که شاغلان بتوانند ادامه تحصیل بدهند، ولی امروز اکثریت دانشجویان این دانشگاه، جوان و جویای علم و اشتغال هستند.

قاسم زاده افزود: محوریت دانشگاه پیام نور با دانشجو بوده و استاد محور نیست و به همین دلیل است که جوانان با ضریب هوشی بالا می توانند در این دانشگاه موفقتر باشند.

وی تصریح کرد: سیستم فراگیر پیام نور باعث شده تا جوانان، دغدغه کنکور را نداشته باشند و با خیالی آسوده به فکر آینده روشن علمی و اجتماعی خود باشند.

این مسئول آموزشی افزود: با روند رو به رشد پذیرش دانشجو در این دانشگاه، می توان ادعا کرد که هر کس تصمیم بگیرد، می تواند در فضای دانشگاهی درس بخواند.

وی خاطر نشان کرد : در حال حاضر، نسبت استاد به دانشجو در این دانشگاه، یک به 250 است و در صورت حمایت مالی، طی سه تا پنج سال آینده، سیستم پیام نور مجازی می شود.

در مراسم ویژه دانشجویان جدیدالورود دانشگاه پیام نور پاکدشت، صفرعلی براتلو معاون سیاسی و امنیتی استانداری تهران، قربانعلی مقبلی فرماندار و جمعی از مسئولان فرهنگی و آموزشی شهرستان پاکدشت حضور داشتند.