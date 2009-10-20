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۲۸ مهر ۱۳۸۸، ۱۸:۲۹

قاسم زاده:

وضعیت کنونی پیام نور 100درصد مورد قبول نیست/اجرای برنامه های ویژه برای ارتقا

وضعیت کنونی پیام نور 100درصد مورد قبول نیست/اجرای برنامه های ویژه برای ارتقا

استان تهران - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه پیام نور استان تهران گفت: اگر چه وضعیت فعلی دانشگاه پیام نور 100درصد مطلوب نیست، ولی می توان با اجرای برنامه ها به آینده این دانشگاه خوش بین بود.

به گزارش خبرنگار مهر در پاکدشت، حسینعلی قاسم زاده روز سه شنبه در مراسم ویژه دانشجویان جدیدالورود دانشگاه پیام نور پاکدشت، افزود: اگر چه وضعیت فعلی دانشگاه پیام نور 100 درصد مطلوب نیست، ولی می توان قاطعانه به آینده این دانشگاه خوشبین بود.

وی تاکید کرد: در گذشته، فلسفه پیام نور این بود که شاغلان بتوانند ادامه تحصیل بدهند، ولی امروز اکثریت دانشجویان این دانشگاه، جوان و جویای علم و اشتغال هستند.

قاسم زاده افزود: محوریت دانشگاه پیام نور با دانشجو بوده و استاد محور نیست و به همین دلیل است که جوانان با ضریب هوشی بالا می توانند در این دانشگاه موفقتر باشند.

وی تصریح کرد: سیستم فراگیر پیام نور باعث شده تا جوانان، دغدغه کنکور را نداشته باشند و با خیالی آسوده به فکر آینده روشن علمی و اجتماعی خود باشند.

این مسئول آموزشی افزود: با روند رو به رشد پذیرش دانشجو در این دانشگاه، می توان ادعا کرد که هر کس تصمیم بگیرد، می تواند در فضای دانشگاهی درس بخواند.

وی خاطر نشان کرد : در حال حاضر، نسبت استاد به دانشجو در این دانشگاه، یک به 250 است و در صورت حمایت مالی، طی سه تا پنج سال آینده، سیستم پیام نور مجازی می شود.

در مراسم ویژه دانشجویان جدیدالورود دانشگاه پیام نور پاکدشت، صفرعلی براتلو معاون سیاسی و امنیتی استانداری تهران، قربانعلی مقبلی فرماندار و جمعی از مسئولان فرهنگی و آموزشی شهرستان پاکدشت حضور داشتند.

کد مطلب 967993

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